Beto Ortiz arremete contra el Poder Judicial por drástica medida contra la 'Paisana Jacinta' 

La 'Paisana Jacinta' continúa en el ojo de la tormenta, debido a que su personaje fue prohibido de emitirse a través de la televisión nacional tras una denuncia en su contra, ante ello, el periodista Beto Ortiz decidió entrevistarla y arremeter contra el Poder Judicial, comparándolo con una dictadura.

En una edición del programa 'Beto a Saber', Jorge Benavides fue entrevistado por el periodista con su personaje de 'Paisana Jacinta' donde reveló la razón de su popularidad y no dudó en enviar un mensaje a todos sus detractores, como fue el caso de Salvador del Solar, quien tildó la parodia como sucia e ignorante.

"Este señor, Salvador del Solar, cómo me va a decir que soy sucia y soy ignorante. Respetos guardan respetos señor, acaso usted vive conmigo señor, acaso usted me ha olido", dijo la 'Paisana' durante la entrevista en plena vía pública junto a Beto Ortiz.

"Me sorprendo cuando los niños se me acercan y me abrazan, me dicen cuánto me quieren. No tengo entendimiento sobre el cariño de la gente, trato de mostrarme como soy", argumentó el personaje en plena entrevista, quien no dudó en defender su posición de la parodia y no de una burla en contra de la mujer andina.

Falta de trabajo de la 'Paisana Jacinta'

"A la paisana no me llaman. Tantas campañas han hecho en mi contra por ello a la gente le da miedo contratarme, son como pitbulls que se lanzan en mi contra", indicó ante Beto quien le recordó los comentarios de personas "preparadas", quienes no dudan en hacer hasta congresos en su contra.

La resolución

Como se recuerda, fue la resolución emitida por el Poder Judicial en Cusco la cual indicó que el programa de 'La Paisana Jacinta' no irá más por señal abierta o cable, debido a que "vulnera varios derechos humanos".