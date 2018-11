Mira cuál es el mejor pasatiempo de Kylie Jenner junto a su esposo Travit Scott [FOTO]

Kylie Jenner, quien forma parte del reality Keeping Up with the Kardashians, ha sorprendido a sus seguidores al difundirse una imagen donde se ve a la joven de 21 años viendo la serie Netflix, "Narcos México", acompañada de su esposo, el rapero Travit Scott,

Luego del concierto que ofreció Travit Scott en el Madison Squeare Garden, ella salió acompañada de su esposo y mientras se trasladaban en su automóvil decidieron distraerse un rato viendo -lo que sería- una de sus series favoritas, "Narcos, México", protagonizada por Diego Luna.

Kylie Jenner, que según la revista 'Forbe' es una de las jóvenes empresarias más millonarias, pese a tener una vida y agenda muy ocupada, como por ejemplo las grabaciones del reality Keeping Up with the Kardashians, siempre se da tiempo para disfrutar de un momento de confort al lado de su esposo Travit Scott, al menos mientras se traslada en el automóvil de una lado a otro.

Por ello, la menor de las Kardashian, Kylie Jenner,, presumió mediante una fotografía compartida en Instagram, referido a maravilloso tiempo que comparte con Travit Scott en un centro de entretenimiento. En la instantánea se observa a la famosa protagonista de Keeping Up with the Kardashians se muestra muy cariñosa con su esposo.

Imagen que se difundió en Twitter

Foto que compartió Kylie Jenner en Instagram

Cabe mencionar que "Narcos México", protagonizada por Diego Luna, es una de las series más exitosas dentro y fuera de la plataforma digital gracias a que en todo momento mantiene al espectador con intriga.