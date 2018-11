Ricardo Morán se irrita por la presentación en vivo de venezolano y no pudo ocultarlo

Tras largas jornadas de audiciones, el programa 'Yo Soy' viene realizando sus conciertos en vivo con los mejores imitadores y una reciente presentación del 'Jerry Rivera venezolano' viene dando de qué hablar por causar la molestia de Ricardo Morán.

¿Qué pasó? El concursante de nacionalidad venezolana subió al escenario principal para interpretar 'Mi Libertad' y pese a la energía que le puso para obtener la aceptación del público, el participante solo tuvo malos comentarios al final de su show en vivo.

Así es, el jurado notó varios detalles en la presentación en vivo del imitador de Jerry Rivera y Ricardo Morán fue el primero en demostrar su descontento al mirar fijamente a las cámaras y mover sus lentes al revés.

Katia Palma también se mostró molesta por la presentación del imitador y señaló: "Felizmente que entre nosotros ya no existe Frankie Ruiz porque le hubiera dado algo de nuevo".

"Tengo que ser fuerte contigo para que tu próxima presentación sea mucho mejor. Has corrido en toda la canción, has gritado y has estado muy duro. Solo te voy a decir eso para que mañana veas este programa y digas que tengo la razón. Has corrido en toda la canción y no has respirado", agregó la comediante.

La actriz Magdyel Ugaz no se quedó atrás y también aconsejó al participante: "Hay que tener cuidado porque aveces al arriesgar te vas un poco y pierdes el personaje. Eso te ha pasado el día de hoy, pero tranquilo porque tienes una chance. Que la ansiedad no te gane".

