Daniela Darcourt seduce con atrevido baile en pleno concierto [VIDEO]

¿La nueva reina del Toto? Daniela Darcourt es una de las artistas con mejor reputación en el medio y es que en cada concierto canta en vivo y realiza bailes que provocan la euforia de sus miles de fanáticos que la acompañan en sus shows.

Como una muestra de su talento, la cantante compartió un video en Instagram realizando un atrevido baile al ritmo del género musical que ella domina más, la salsa.

“Y cómo dice, cómo tumba Ricky? No importa si tienes un cuadrado para bailar, FLUYE Y GOZA”, escribió la salsera como leyenda del video que supera los 15 mil Me Gusta y Corazones en menos de nueve horas de haber sido difundido en Instagram.

No se especifica la fecha en la que fue grabado el video debido a que a través de la sección de InstaStories también compartió otras grabaciones en las que también hace deleite de su talento en el baile.

Como era de esperarse sus fans le dedicaron todo tipo de halagos al pie del post que realizó la intérprete de ‘Probablemente’.

DANIELA Y YAHAIRA

Nuevamente, la participante de “El artista del año: dúo perfecto” se refirió a su colega Yahaira Plasencia, luego de que ambas aparecieran en el mismo programa, la semana pasada. Aunque no cruzaron miradas, la salsera quiso zanjar el tema.

“No quiero opinar de ella ni de nadie, prefiero mantener mi carrera limpia y sin escándalos (...) No pienso responder nada con respecto a ella porque al final no es algo que a mí me suma”, declaró Daniela Darcourt para el Daniela Darcourt.