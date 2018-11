Joaquín Sabina: "El rap se ha ido convirtiendo en poesía de analfabetos"

Joaquín Sabina, en una entrevista para el diario El País, realizó fuertes declaraciones sobre el rap como expresión cultural y cómo los cantantes han desprestigiado la música.

"Me decepcionó mucho el rap, que ha ido convirtiendo con los años en poesía de analfabetos y para analfabetos que habla fundamentalmente de quién la tiene más larga. Ahora pones la radio y es un desastre su maléfica influencia. Cualquiera cree que puede rimar y versificar", aseveró el artista español de 69 años.

Además, el intérprete de 'Por el Boulevard de los Sueños Rotos" trajo a colación que desde hace dos años no ofrece un concierto y que el último lo ofreció en Madrid.

"Yo sabía que estaba engañando a la gente que había pagado y que me estaba viendo en unas condiciones que no se merecían. No puedo hacer eso. No lo puedo hacer nunca. Por eso esa maldita leyenda de que lo he hecho más de una vez. Lo he hecho más de una vez, pero mi primo y maestro Serrat este año lo ha hecho varias veces y no ha salido ni en la prensa: suspendo porque estoy afónico y ya está", manifestó Joaquín Sabina.

Ubicado en Madrid junto a su pareja Jimena Coronado, Joaquín Sabina se ha dedico a lo que también le apasiona con vehemencia: escribir y leer sin cesar.

"A mí me sacude más necesidad de escribir. Y lo que hago todos los días: leo siempre un par de horas. Incluso más en las giras, porque, como mi voz está como está, entre concierto y concierto, estoy mucho. Mudo quiere decir mudo. Sin hablar. Entonces, ¿qué hago para no pegarme un tiro? Leer", acotó Joaquín Sabina en una reciente entrevista para El País.

Joaquín Sabina cantante en su concierto que perdió la voz y tuvo que cancelarse

Tras quedarse sin voz en un concierto que iba a ofrecer el pasado junio en Madrid, España, Joaquín Sabina rompió su silencio y reveló varias cosas que estuvieron sucediendo en su vida que le orillaron a tomar una drástica decisión en su larga trayectoria, justo meses después de iniciar su gira "Lo niego todo" en 2017, que inició en México.

"Me fastidia la leyenda, porque no he sido tan informal. Este año, por ejemplo, he dado 80 conciertos en 12 países. Me jodió mucho que el gatillazo fuera justo en Madrid. Siempre me pasa", reveló el español.

En la entrevista realizada por el diario El País, Joaquín Sabina ha expuesto el gran apego que tiene por la bebida, en especial, por el tequila, según lo narrado por el reportero. Uno de los grandes factores del poder perdido la voz en su último concierto habría sido el problema con el alcohol.

“¡Jime! ¡El periodista es un borracho, quiere un tequila y yo también para no dejarlo solo!”, le comenta Joaquín Sabina al entrevistador. Aparece Jimena Coronado, su pareja desde hace dos décadas y con quien convive, y le recrimina: “Joaquinito, me conozco todos tus trucos”. Pero rellena los vasos, y Sabina lo celebra: “Es una bebida maravillosa”, confiesa de acuerdo a las mismas palabras expuestas en la reciente difusión de el diario El País.

Momento en que Joaquín Sabina se queda sin voz en concierto