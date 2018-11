Gloria Trevi sufrió susto durante encuentro con sus fans en un bus [VIDEO]

La chica del pelo suelto, Gloria Trevi, causó sensación en decenas de personas que abordaban el Party Bus, quienes hacían lo posible por tomarse foto con la artista musical, quien luego compartió el video de su paseo en su cuenta de Instagram.

Mientra todos se alborotaban por acercarse a la cantante azteca, la misma intérprete de "Esa hembra es mala" y su personal de seguridad se mantenían al tanto de no toparse con alguna rama o clable a fin de evitar que se lastime. Pese a este incidente, Gloria Trevi se mostraba contenta por las muestras de cariño que le mostraba sus fanáticos, la cual fue un motivo para compartir en Instagram un video de lo que fue su encuentro con sus admiradores.

PUEDES VER

"Todos abajo! Lo veo y no puedo para de reír durante el trayecto de "LatreviEnElPartyBus tuvimos que cuidarnos de las ramas y los cables. Gracias por cuidarme y hacerme pasar una tarde increíble y divertida", escribió la cantante mexicana Gloria Trevii en la citada red social.

Sus seguidores de Instagram, al ver el clip que compartió la intérprete de "Con los ojos cerrados", no dudaron en expresar su admiración por la cantante por su humildad frente a su público, la cual la hace diferente a otros reconocidos artistas.

"Ah. No manches, no te va pasar nada por unas ramas", "por eso te amo Gloria, porque no eres como otros. Tú sí eres humilde, sencilla y toda tú. Saludos desde Panamá", "Bella, talentosa y sencilla", "lo que más amo de Gloria es lo sencilla que es, es pata con su público", comentaron algunos admiradores den Gloria Trevi en Instagram.

Video que compartió Gloria Trevi en Instagram