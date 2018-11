Nicki Minaj voló hasta el otro lado del mundo para dar concierto en un evento falso

Nicki Minaj pasó la vergüenza de su vida, debido a que tuvo que viajar durante más de 10 horas para llegar hasta China; sin embargo, la rapera se topó con una terrible realidad. Tras llegar a la tierra oriental, la cantante estadounidense terminó descubriendo que el evento era falso y no tenía las garantías que le habrían ofrecido al hacer el pacto.

Según informaron los medios internacionales, Nicki Minaj salió desde Estados Unidos con destino a Shangai, China, pero al arribar al país oriental descubrió una dura realidad, ya que el evento donde supuestamente se iba a presentar era un completo fraude, por lo que habría hecho el viaje en vano.

La intérprete habría sido invitada para participar en el Djakarta Warehouse Project en Shanghai, una presunta extensión del famoso evento con ese nombre que se realiza anualmente en Indonesia. Las presentaciones pactadas se realizarían el 17 y 18 de noviembre, y recibiría 3 millones de dólares, pero todo era una farsa.

Es un uso no autorizado de la marca comercial Djakarta Warehouse Project y no tenemos ninguna asociación con él. El cartel que ha estado circulando para el festival en China no está autorizado”, indicó la web oficial del evento al viralizarse la noticia del viaje de Nicki Minaj.

Como era de esperarse, los seguidores de Nicki Minaj expresaron su tristeza por la estafa que sufrió, pero pese al mal momento, la cantante grabó un vídeo para Twitter, donde aseguró que volvería a China en cualquier momento.

Thank u Nicki! We are sooo sorry for what happened today and we love u soooo much! Plz come to Shanghai next time PLZ! @NICKIMINAJ pic.twitter.com/KPnzR4Id41