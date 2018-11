Kevin Flow tilda de "ignorante" a mujer que criticó su talento musical [VIDEO]

No tolera las críticas. Kevin Blow, pareja de Michelle Soifer no midió sus palabras y respondió con fuertes calificativos a mujer que cuestionó su nueva canción en redes sociales. El cantante intercambió palabras con otros usuarios por el mismo tema.

El novio de la popular ‘Michi’ compartió un jocoso video en Instagram junto a la integrante de “Esto es Guerra” para promocionar su última canción “Vaina Loca”. “No te digo que esto es #UnaVainaLoca . Pronto se viene challenge todos subiendo el suyo y 'respostearé' cada uno”, escribió como leyenda de su post donde aparece bailando junto a su novia.

El video de Kevin Blow superó los 4 mil Me Gusta o Corazones en menos de 24 horas de haber sido compartido. Entre las reacciones de los usuarios de Instagram, se podían encontrar personas que felicitaba y deseaban los mejores éxitos al cantante; asimismo, se hicieron presentes las críticas.

Lejos de hacer caso omiso a los mensajes negativos, Blow se dedicó a responder todos los cuestionamientos sobre su canción y talento musical. En esta extensa lista de críticas hubo uno que hizo ‘perder’ los papeles al artista.

“Cero creatividad con toda la plata que gana Michelle no pueden contratar un buen compositor. Si tanto quieres ser cantante que te compre una canción y cántala, pero ni para eso tienen creatividad”, indicó una cibernauta.

“Pero bien que te vacilas todas las canciones de Josimar, Daniela y Yahaira y vienes aquí a buscar la quinta pata al gato. ¿Crees que ese arreglo de músicos no merece respeto?”, respondió Kevin.

Sin embargo, los comentarios y respuestas no cesaron, y llegaron a rebasar la tolerancia del cantante.

“Busca talento no solo utilices a Michelle (Soifer) , ojala termine contigo y vuelva con (Erick) Sabater (...) Algo más no te compares con Josimar, ni Yahaira porque tu si estas para el gato, déjalos a ellos que sí lo hacen bien”, escribió otra internauta.

“Ignorante, me refiero a que ellos también hacen cover y al final para eso me sigues. No seas mala”, respondió Kevin Blow, generando una lluvia de críticas que incluyeron a Michelle Soifer.