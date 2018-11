Aracely Arámbula pone en su lugar a usuaria que cuestionó "su mala suerte en el amor" [VIDEO]

Aracely Arámbula es una de las mujeres más bellas de México y a sus 43 años tiene una figura envidiable por lo que no deja de presumir en sus redes sociales. Hace unos días mostró su anatomía en diminutas prendas para luego subirlo a Instagram y una usuaria le señaló que pese a ser una mujer muy guapa “no tiene suerte en el amor”.

“Es viernes y el cuerpo lo sabe”, comentó la actriz junto a la leyenda del clip por lo que la seguidora le dejó un mensaje. “Se ve muy bonita, pero una pregunta ¿por qué esas mujeres guapas y con ese cuerpo no le duran la pareja?”, escribió la usuaria haciendo referencia que la ve sola, pese a que es muy bella, luego del fin de su separación con Luis Miguel en el 2009.

La expareja de Luis Miguel no dudó en responderle y dejó entrever que está sola pero no mal acompañada. “Porque la gente libre vive mejor. Podemos elegir cambiar y no se tiene que enterar (emoticones de risas) Verso sin esfuerzo”, comentó Aracely Arámbula.

Una respuesta que no pareció agradarle a la usuaria de Instagram, que no tardó en contestarle: “¡Qué raro porque todos queremos familia y tú estabas muy enamorada de Luis Miguel, pero bueno cada loco con su tema y hay personas que no tienen suerte en el amor”.

Los fans de Aracely Arámbula no dudaron en apoyar a la figura de Telemundo con mensajes: “La gente no se mete en su vida y viene a tratar de arreglarte la tuya y tú disfrutando de la vida como tiene que ser. Te diría ignora los comentarios estúpidos pero aquí eres tú la que da lecciones de asertividad callando bocas. No cambies nunca”.