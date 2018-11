¿Exige pena de muerte? Laura Bozzo deja atónitos a cibernautas por su polémico pedido

Laura Bozzo sigue arremetiendo contra los políticos peruanos en las redes sociales. Luego de dedicarle unas furibundas palabras al presidente Martín Vizcarra y al exmandatario Ollanta Humala, la conductora de televisión volvió a referirse a la coyuntura política.

Sin dar nombres y sin mostrar cierta predilección por algún partido, Laura Bozzo pidió que se aplique la máxima sanción con la que se castiga a los políticos corruptos en otros países.

“A todos los políticos corruptos, sin excepción, les daría pena de muerte por traidores a la patria”, expresó en Twitter la expareja de Cristian Zuárez, quien le exige un millón de dólares por los 17 años que han estado juntos.

Sin embargo su exigencia se vio opacada cuando cuestionó la prisión preventiva, medida legal que se ha utilizado en los últimos meses para algunos políticos peruanos como Ollanta Humala y Keiko Fujimori.

Al parecer la misma suerte iba a tener el exmandatario Alan García, quien es investigado por presuntos sobornos de Odebrecht. Según Heriberto Benítez, abogado del expresidente Alejandro Toledo, el aprista habría tomado la decisión de pedir asilo diplomático al gobierno de Uruguay a raíz que el fiscal José Domingo Pérez iba a pedir prisión preventiva en su contra.

A manera de defensa, Alan García ha señalado que existe persecución política en su contra. Sobre esta medida, Laura Bozzo expresó: “Pero la prisión preventiva otorga poder absoluto, elimina las garantías personales y se presta a ser usada no para castigar, sino para perseguir opositores”.



Por su parte, el presidente Martín Vizcarra señaló que en el país no existe persecución política y agregó que todos los peruanos deben allanarse a la justicia, sin excepciones, mientras que Eduardo Ferrero, exministro de Relaciones Exteriores, agregó, "el asilo procede cuando se trate de una persecución política y no procede cuando se trate de delitos comunes. Quien va calificar eso es el país asilante conforme a las normas del derecho internacional. [...] El Poder Judicial debe requerir al Ejecutivo que solicite la extradición de García, pero al mismo tiempo el gobierno de Uruguay podría decir que es un perseguido político y no lo extraditarían".