Thalía hace sexy baile en toalla y es una sensación en Instagram [VIDEO]

Thalía se ha convertido en toda una estrella de Instagram por sus videos y fotos. Hace unas horas la cantante mexicana colgó algunos clips desde la comodidad de su hogar. En uno de ellos, se ve a la intérprete “No me acuerdo” bailar sexy “Back to life”, canción del exitoso dueto británico Soul II Soul.

Luego de pasar un momento incómodo durante su show con Natty Natasha en Los Angeles, Thalía volteó la página y siguió con sus ocurrencias en Instagram. Esta vez, la cantante de pop subió un clip bailando con una toalla puesta mientras se grababa con su celular desde el baño de su casa. Se le cantar y bailar el pegajoso tema musical.

La mexicana siguió el ritmo de la canción “Back to life” y no perdió la alegría. “Hoy nos vamos a cuidar y vamos a celebrar todo lo vivido en estos últimos días”, señaló en el siguiente material audiovisual que colgó en Instagram mientras se aplica una mascarilla luego de su arduo trabajo por los Grammy Latino y su concierto organizado por "IloveKlove", que homenajea a las mujeres latinas que se dedican a la música.

Sobre el concierto, Thalía en su cuenta de Instagram señaló que les falló el sonido en el show. "Así es que se canta ... con el corazón, nos falló el sonido pero no ustedes. Gracias Thalía por concederme cantar junto a ti el Himno de las mujeres y, si no me acuerdo? No pasó", fue la frase que usó la interprete de "Sin Pijama", para describir el momento del percance. La publicación tiene más de un millón de 'Me gusta'.