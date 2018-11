Brando Gallesi, anuncia debut en la música

Brando Gallesi es, sin duda alguna, uno de los jóvenes rostros de la actuación, que ha destacado en los últimos años en televisión, teatro y cine. Y, ahora, anuncia su debut en la música, algo que lo tiene muy entusiasmado. "Junto con mis padres teníamos la idea de hacer en algún momento algo relacionado con la música, porque es parte de mí y gracias a ella pude entrar al mundo de la actuación también", comenta el adolescente, quien destacó en la puesta musical 'Billy Elliot', donde fue dirigido por Julio Hernández y con quien, precisamente, prepara el espectáculo.

'Parte de mí' es el espectáculo que se presentará el lunes 19 de noviembre, a las 8.30 p.m.en La Estación de Barranco. Allí, narrará un poco de su vida a través de canciones. Contará con las participaciones especiales de Marco Zunino, Luis Baca, y un gran marco musical dirigido por Julio Hernández.

"Gracias a esas canciones es soy quien soy ahora, deseo transmitir al público mi verdadera esencia y espero que podamos conocernos aún más con cada melodía", comenta el muchacho de 16 años y que desea seguir con la música y poder expandir más su carrera artística. "Estoy abierto a cualquier posibilidad en el mundo musical, es lo que amo hacer al igual que bailar y actuar". Por otro, su carrera como actor sigue avanzando y en el verano se le podrá ver en el cine por partida doble con las películas: 'Hotel Paraíso', que se estrena en enero y 'Once machos II', a estrenarse en febrero. "Me pueden tocar diferentes personajes, pero detrás de esos personajes siempre hay un mensaje, es por ello que me gusta que la gente sepa mi forma de pensar", manifiesta.