Carlos Cacho hizo un desafortunado comentario sobre el quechua frente a Milagros Leiva [VIDEO]

Milagros Leiva le ha dado un nuevo aire a su programa de ATV. Además de dar a conocer lo que pasa día a día en nuestro país, la periodista sumó a su programa una secuencia musical.

En “Talento matinal”, secuencia de ‘ATV Noticias Edición Matinal’, Carlos Cacho y Paco Bazán tuvieron la tarea de calificar este lunes 12 de noviembre a Pierina Caycho, quien sorprendió al jurado con una canción en quechua.

Tras interpretar “Suspiros”, un vals de Esther Granado, Pierina Caycho tuvo que escuchar la opinión del jurado. “Qué lindo es el quechua, de verdad, qué lindo es quechua. Es una lengua que te abraza, que tiene calor, una armonía maravillosa”, expresó Paco Bazán. “Además ha hecho algo muy difícil: ha combinado dos idiomas en una canción”, añadió.

Pero fue el comentario de Carlos Cacho que la dejó atónita. Según el maquillador peruano, el quechua no es un idioma.

“Solamente un comentario. Haz mezclado una lengua y un idioma, no son dos idiomas. Para ser considerado idioma tiene que tener alfabeto y el quechua no lo tenía”, señaló Carlos Cacho frente a Milagros Leiva.

Lejos de corregir al estilista, Milagros Leiva optó por el silencio, tal y como también lo hizo el conductor del bloque deportivo de ‘ATV Noticias Edición Matinal’.

Como era de esperar, varios cibernautas no dudaron en criticar a Carlos Cacho. “Ese Cacho los paseó con su ignorancia”, “Carlos Cacho, sentado junto a Paco Bazán, y frente a la periodista Milagros Leiva, acaba de afirmar que ‘el quechua no es un idioma, es sólo una lengua, porque para que una lengua sea considerada idioma es necesario un alfabeto’. Y a nadie se le movió una ceja. ¿Qué opinan?” y “Holy shit, when escuchas que el quechua no es un idioma sino una lengua porque no tiene alfabeto. WTF! ¿Qué se fuman en estos días? La burla con Carlos Cacho”, fueron algunos comentarios que aparecieron en Twitter.

Cabe indicar que el quechua (conocida también como runasimi) es el cuarto idioma más hablado en América y la lengua nativa más extendida del continente. Junto al español, este idioma es oficial en Perú, Bolivia, Colombia, Argentina Chile, Bolivia y Ecuador.