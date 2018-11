Critican a Ivana Yturbe en Instagram por sus últimas fotos en topless

Ivana Yturbe tiene varios motivos para estar feliz. Además de tener trabajo en el reality juvenil ‘Combate’ y haber retomado su relación con Mario Irivarren, la modelo peruana sigue aumentando su legión de seguidores en Instagram.

Al llegar al millón y medio de seguidores en Instagram y como una forma de agradecimiento a su fanaticada, Ivana Yturbe compartió candentes fotografías y generó alboroto entre sus seguidores.

En la imagen de Instagram se ve a Ivana Yturbe, de 22 años, de espaldas en topless, mientras tiene una prenda interior con el logo de Batman. Al parecer la foto se la tomó en su habitación y el que le habría ayudado sería el participante de ‘Esto es Guerra’.



"Si la amas, ¡déjala dormir! ¡Sobre todo los domingos!", fue lo que escribió Ivana Yturbe en la leyenda de la imagen compartida en Instagram. A las pocas horas, la instantánea superó los 70 mil ‘likes’.

Como era de esperar, los elogios no tardaron en llegar a Instagram. "Qué espectacular foto", "Qué fotazo subiste ahora", "La Bati señal", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Ivana Yturbe en Instagram, aunque no faltaron las críticas. “Ten un poco de pudor”, “Está bien que tengas un cuerpazo pero no es dable que pongas esa foto así. Respetate un poco”, “No necesitas mostrar mucho” y “esta niña ya se pasa ojo no es envidiada ni cucufatas. Pero hay niñas que la siguen una de ellas mi hija pero ahora entiendo que cosas no debe aprender”, expresaron.

Otros fans se mostraron preocupados por la situación de Mario Irivarren e Ivana. “Espero que no te hayan terminado”, “A pesar de que no se te ve últimamente con @marioirivarren espero sinceramente estén bien, uds son una pareja encantadora que han pasado por muchas cosas y a pesar de eso tienen tanto tiempo juntos y eso solo se supera cuando existe amor de verdad y uds demuestran que su amor lo supera todo .. Mario es un gran chico con valores que te ama, te respeta y que te apoya en todo en todo según tus propias palabras .. Uds son grandes chicos y meren ser muy felices ... Mucha suerte en todo” y “Espero que todo esté bien con Marito”, manifestaron otros usuarios de Instagram.



En sus historias de Instagram, Ivana Yturbe también compartió otra atrevida imagen en topless, cuando se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores.

Mario Irivarren e Ivana Yturbe se mantiene unidos, pese a que estuvieron separados un tiempo. Incluso semanas atrás dieron qué hablar por su supuesto compromiso. Al ser consultada sobre el tema, la modelo no descarta pasar a la fila de casadas.