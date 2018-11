Televisa rompe vínculo laboral con actor de “Teresa” y él responde en Instagram

No va más. El actor colombiano Daniel Arenas confirmó que ya no será parte de ““Mi marido tiene más familia“, telenovela cuya segunda temporada se transmite en la actualidad por Univisión.

“Es el proyecto que en los últimos dos años ha tenido más éxito en la empresa y estar a la cabeza de este proyecto para mí es un honor realmente. Me siento muy bendecido por eso”, dijo el actor colombiano de 39 años en entrevista exclusiva con People en Español.

Además de salir de la comedia producida por Juan Osorio, Daniel Arenas reveló que también sale de Televisa tras nueve años de figurar como talento exclusivo. Según el artista, su contrato con la empresa acaba de finalizar.

“Justo haciendo este proyecto para mí se cumple un ciclo muy importante y muy valioso en la empresa. Creo que han sido 9 años de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, de muchas experiencias y creo que todo pasa por algo”, expresó el también galán de telenovelas a mencionado medio.

“Me siento muy privilegiado de salir con los dos últimos proyectos más exitosos que ha tenido la empresa. Creo que salgo por la puerta grande“, agregó sobre su salida de la televisora mexicana.

Lo único cierto es que ahora que está libre, Daniel podría trabajar donde quiera. Pero habrá que esperar su próximo proyecto, ya que ni él mismo sabe cuál será su próximo paso en el mundo de la actuación.

“No sé qué vaya a pasar realmente. No sé si seguiré, buscaré otros rumbos. La verdad es que no lo he decidido, no está todavía definido, pero es un ciclo que estoy cerrando de estos bastantes años en los que fui exclusivo de la empresa”.

Más allá de no tener trabajo, el actor se siente muy optimista y prefiere ver la finalización de su contrato de exclusividad con Televisa como una oportunidad para crecer. “Tengo 39 años y creo que es un momento oportuno para pensar en muchas cosas. Siempre pongo las cosas en manos de Dios, por supuesto que también acciono para que las cosas pasen, pero quiero que mi Dios sea mi guía en esta etapa que comienza para mí ahora”, indicó.

“Estoy plenamente confiado y lleno de fe de que vienen cosas aún más grandes y valiosas para mi vida profesional y personal”, agrega.

Daniel Arenas, quien ha estado en melodramas como “La gata”, “Teresa”, “Doña Bella” y “Corazón indomable”, utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su agradecimiento con la televisora mexicana y por el proyecto de ‘Mi marido tiene más familia’, donde trabajó con Juan Osorio, Silvia Pinal, Diana Bracho, Rafael Inclán, Zuria Vega, entre otros.

“Gracias Televisa que gran experiencia fue crecer de la mano y materializar tantos sueños juntos. No podría resumir en un texto la cantidad de sentimientos experiencias recuerdos personas que pasan por mi mente y corazón en estos momento…. Pero cómo la vida es mágica, en ésta mi última escena el texto lo dice todo”.

“Me siento eternamente agradecido con una empresa que me abrió sus puertas, creyó en mí y me permitió volar”, añade en su mensaje en Instagram.