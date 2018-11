Flavia Laos y madre de Patricio Parodi la pasan bien juntas, pero le recuerdan a Sheyla Rojas

Verónica Costa, madre del "guerrero" Patricio Parodi, decidió darle una oportunidad a la pareja sentimental de su hijo y compartió gratos momentos con Flavia Laos en la Noche de Brujas, festividad del pasado 31 de octubre.

Según se pudo ver en una reciente publicación de Verónica Costa en Instagram, ella aprovechó Halloween para fotografiarse al lado de su engreído y junto a Flavia Laos. Los tres lucieron muy felices e hicieron alarde de sus ocurrentes disfraces.

"Me encontré con este par de locos", fue la descripción de la fotografía. La misma que fue muy comentada por los fans de su famoso hijo, quienes recordaron la estrecha amistad entre Verónica Costa y la conductora Sheyla Rojas, expareja de Patricio Parodi.

"Madre es madre y acepta sea lo que sea por su hijo, pero Vero quiere a Sheyla aunque no esté con su hijo", "Sheyla Rojas siempre será tu engreída", "Flavia es una malcriada, no deberías aceptar esa relación. 'Pato' estaba más tranquilo con Sheyla Rojas", "¿qué dirá Sheyla al respecto?", y "no me gusta que usted se lleve bien con Flavia", se pudo leer en la sección comentarios de Instagram.

Tal parece que los usuarios de Instagram no superan la exrelación de Patricio Parodi y ven con malos ojos de que Flavia Laos sea la nueva pareja sentimental del capitán de 'Los Guerreros'.

Como se recuerda, Sheyla Rojas se casará con el empresario Pedro Moral. Mientras Patricio Parodi acaba de oficializar una relación sentimental con la modelo y actriz Flavia Laos.