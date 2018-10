EEG: El regreso que sorprendió a Patricio Parodi, pero no gustará a Flavia Laos

Nadie lo vio venir. En un nuevo inicio, el reality 'Esto es guerra' anunció la reorganización de sus integrantes. Así también, se anunció el ingreso de nuevos competidores al espacio. Una figura, que logró hacerse un espacio en el programa, dejó su natal Panamá para volver al show.

En medio de la sorpresa de sus compañeros, la modelo Génesis Arjona fue presentada en Estos es Guerra como una de las grandes sorpresa de la noche. Entre las caras de asombro por su presencia, la de Patricio Parodi fue la que más llamó la atención.

"Me siento muy contenta por la invitación y espero dar un poco de mí para el equipo que me toque. Hace un par de meses que no participo, pero allí vamos", sostuvo Génesis Arjona.

Con el objetivo de reforzar a uno los dos grupos que se armarán en el programa, ante la pregunta de Mathía Brivio por el equipo que le gustaría integrar, la joven respondió "Guerrera", posible conjunto que integraría Patricio Parodi.





"Yo soy leona de corazón, nací siendo leona y en Panamá también lo fui", expresó la modelo en Esto es Guerra.

Tengamos en cuenta que hace unos meses Patricio Parodi y Génesis Arjona fueron vistos saliendo juntos, es más, el chico reality viajó hasta Panamá para competir junto a ella. ¿Qué dirá Flavia Laos al respecto? ¿Estará de acuerdo con su retorno?.