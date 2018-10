Karol G 'explota' y arremete contra famoso reggaetonero en Instgram [FOTOS]

La cantante Karol G no soportó el mal comportamiento del artista musical puertorriqueño Cosculluela al publicar en Instagram una imagen que, para ella, habría sido con malas intenciones.

José Coscuella Suárez, conocido en la música del género urbano como Cosculluela, ha generado la molestia de la reggaetonera colombiana quien le escribió un mensaje contundente en la citada red social al ver como su colega compartió una fotografía junto a ella.

La cólera habría embargado a Karol G , no por la foto que se tomó junto al cantante puertorriqueño, sino por haberlo hecho público sabiendo la fuerte rivalidad que Cosculluela tiene con Anuel AA, quien también canta reggaetón y al parecer sería el novio de la intérprete de 'Mi cama'.

Coscuella no solo compartió la foto, sino que agregó dos emoji, una haciendo referencia al trapero con la imagen de un demonio y, el otro, una cara con un besito.

Una actitud que la cantante colombiana considera como una provocación y un gesto de malintencionado para el que ha sido utilizada, ya que entre ambos artistas masculinos existe gran rivalidad, incluso han tenido fuertes enfrentamientos en el pasado y hasta con demanda judicial.

Motivo por el cual Karol G, intérprete de "Culpables", publicó un extenso mensaje en los comentarios de la imagen publicada en Instagram en la que le dice al cantante puertorriqueño de trap latino: "te falta mucho para ser hombre".

"El ser humano más mal intencionado del mundo entero. No tienes ni mi respeto ni mi admiración. Fuiste a mi camerino donde estaba con mi papá tranquila y con mucho respeto te recibimos y lo primero que te dije fue que no quería estar en medio de esa guerra que tienen. Me esperaste 2 shows enteros nada más para tirarte esta foto en la que ni sonreí y hasta me editaron la cara. Lo que buscas es seguir dañando a las personas y que bajo caíste involucrándome a mi. Te falta mucho para ser un hombre. En una pelea de hombres no se mete una mujer", escribió la cantante reggaetonera.

Sin querer la cantante colombiana, Karol G, se ha visto, sin querer, en medio de algo con lo que no tiene nada que ver, pues esa rivalidad entre Cosculluela y Anuel AA es solo de ellos, por lo que ella hubiese querido mantenerse al margen.

Es importante recordar que Karol G ha grabado con ambos artistas en algún momento.

Foto que compartió Cosculluela en Instagram





El mensaje que escribió Karol G en el Instagram de Cosculluela