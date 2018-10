Luis Miguel se ofusca en pleno show y lanza objetos frente al público [VIDEO]

Días después de haber protagonizado un escándalo por supuestamente haber recaído en el alcohol, el cantante Luis Miguel volvió a acaparar la atención de los medios; pero no necesariamente por la esperada segunda temporada de su serie autobiográfica de Netflix, por sus ex amores, por su creciente popularidad o cuenta bancaria; sino por su comportamiento en uno de sus conciertos.

Luego de que Luis Miguel canceló su concierto en la ciudad de Hermosillo, en el país azteca, por problemas climatológicos; el popular ‘Sol de México’ generó polémica por perder el control en su reciente recital en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

A través de un video que se compartió en Instagram y que se ha viralizado rápidamente, una persona captó a Luis Miguel al parecer con alguna persona de su staff.

En el material audiovisual subido a Instagram se puede observar que el intérprete mexicano lanza lo que tenía en la mano a dicha persona. Su molestia la hizo sentir frente a su público.

"Tremenda ira la que tenía el cantante #luismiguel en uno de sus conciertos en el @auditoriomx de la Ciudad de México. Por lo que vemos parece que se enojó con las personas de sonido, tanto fue su coraje que hasta les aventó una de las rosas blancas que traía en la mano. Rosas que él siempre da a su público", es la leyenda que acompaña al polémico video que, una vez más, la peor faceta del intérprete de “La incondicional” y “Ahora te puedes marchar”.

Los usuarios recordaron que no es la primera vez que Luis Miguel pierde los papeles en el escenario frente a su público.

Dolorosa carta a Luis Miguel

Luis Miguel no para de protagonizar titulares. Hace unos días fue duramente criticado -a través de una carta- por una ferviente, pero decepcionada fanática. En la misiva, la joven le dice al 'Sol de México' que su ego lo está llevando a perder el piso y le advierte que de seguir así, él se quedará sin apoyo.

"Qué tristeza que no valores esta segunda oportunidad que te ha dado la vida de hacer lo que claramente te apasiona: cantar. Qué lástima que no respetes a quienes te dieron esta segunda oportunidad y que de nueva cuenta creyeron en ti: amigos, socios, empresarios y, lo más importante, nosotros, tu público. Qué enojo que no valores el esfuerzo económico que hacemos tus fans por pagar entradas a tus conciertos”, reza la polémica carta. "Qué desilusión ver a un hombre maduro haciendo berrinches como niño chiquito en el escenario y faltando al respeto a su equipo", añade la joven que evidentemente ya no es fan de la estrella de México.

La fan continuó con sus cuestionamientos al ‘Sol de México’: "Qué ilusión que llegue el día que te permitas gozar plenamente de cada segundo sobre un escenario, en lugar de estar pidiendo que le suban o bajen al audio. Qué tristeza que no valores y te des cuenta que no todos tienen el don de tu voz y no todos pueden tener una segunda oportunidad, sufres de un tema en el oído y si creyeras que hay una parte que tú te la causas, posiblemente harías un alto y empezarías a escuchar lo que claramente no quieres escuchar: los consejos de los que te aprecian y ven tu talento, termina. ¿Quién firma? Una fan que ha visto cinco veces tus conciertos en esta gira", finaliza el escrito.