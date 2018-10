Tras separarse, ahora Tilsa Lozano se burla de Juan Manuel Vargas [VIDEO]

No han pasado muchas horas desde que Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo, el padre de sus dos pequeños hijos, anunciaron el fin de su relación a través de un comunicado de prensa que llegó este jueves 18 de octubre a las redacciones y la modelo peruana ya da qué hablar por otro tema.

Tilsa Lozano, ahora soltera, se juntó con su amigo, el ‘Zorro Zupe’, para declarar para las cámaras de ‘Válgame Dios’, donde le hicieron recordar a Shirley Arica, quien siempre se ha mostrado crítica con la conductora de televisión.

Lozano, quien ahora se deja ver en el programa ‘Los 4 finalistas’, no le quiso responder a Shirley Arica para que no le dé luz, sin embargo no tuvo reparos en hablar de su expareja, el futbolista Juan Manuel Vargas.