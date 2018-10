Becky G presume su derrier con peculiar atuendo que deja poco a la imaginación [VIDEO]

La cantante Becky G poco a poco se ha convertido en una de las usuarias más activas de Instagram, donde comparte fotos o videos relacionados a sus conciertos, vida sentimental o sus próximos proyectos y siempre tiene buenos comentarios de parte de sus fanáticos.

Estos últimos días, la cantante estadounidense ha estado en las noticias por sus particulares vestuarios que luce para sus presentaciones o sesiones de fotos, y que ya se están convirtiendo en tendencia, pues es un look bastante diferente a sus demás colegas reggaetoneras.

El último video que la artista musical compartió en Instagram, se ve a la cantante entonando su famoso tema 'Mayores' durante un concierto en España, donde se le ve con su atuendo que solo le cubre parte de las piernas y deja al descubierto una parte de su zona íntima.

Y para mostrar más detalles de su particular vestuario, Becky G se tomó una foto de la cual se observa que, también usó panti tipo malla y un enterizo que deja notar parte de su derrier.

Publicación que ha recibido buenos comentarios de parte de sus fieles seguidores de Instagram, que destacaron la sensualidad de la intérprete de 'Sin Pijama'.

"Me encanta tu atrevimiento hermosa", "nada mal para tener 21 años, qué belleza de mujer", fueron unos de los tantos comentarios para la cantante.

Un usuario además consideró que la cantante Becky G es alguien que demuestra que todo se puede lograr en la vida, por ello es un ejemplo a seguir.

"Eres un gran ejemplo de que los sueños sí se pueden cumplir", comentó @eloymdz.

Mientras que algunos no se hacen problemas por sus canciones o sus atrevidas fotos, hay quienes se incomodan y creen que la cantante de reggaeton Becky G es una mala influencia para los niños.

Por ello, la intérprete del popular tema 'Mayores', en su más reciente entrevista con 'Huffington Post', se mostró muy orgullosa de ser parte de la música latina y defendió el género musical.

"¿Por qué me quieren dar esa responsabilidad? Yo no soy madre de tus hijos. Si no quieres poner mi música en tu casa lo respeto, pero si vas a dejar a tus hijos escuchar a Maluma o a Enrique Iglesias, que tienen letras que son atrevidas también, yo no soy problema", dijo BeckyG para el citado medio.