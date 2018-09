Tras despido de Phillip Butters, Exitosa anuncia su reemplazo en la radio

El comunicado que emitió la gerencia general de radio Exitosa sobre el despido del periodista Phillip Butters generó las respuestas del polémico personaje, quien usó sus plataformas para pronunciarse sobre su retiro de la emisora radial. Tras su salida, se especuló que el programa que conducía iba a ser retirado del aire, hecho que fue descartado a inicio de la cuarta semana del mes de septiembre.

Todo indica que radio Exitosa se había contactado con un personaje de la misma empresa para que asuma el rol de Phillip Butters en el espacio radial. En la mañana del lunes 24 de septiembre del 2018 se confirmó que el periodista Nicolás Lúcar, ex figura de Latina, iba a ser la nueva voz del bloque de noticias y debates en vivo.

En su página oficial de Facebook compartieron una imagen en la que se puede ver a Phillip Butters como imagen del espacio 'Exitosa Noticias', lo cual generó algunas reacciones por parte de los usuarios. "Qué hace PB allí, ¿qué no dijeron que ya no era de la radio? O no son nada si él, jeje", "el administrador o es fan de Butters o no lee las noticias", escribieron algunos cibernautas.

Recordemos que el espacio del polémico hombre de prensa era uno de los más escuchados. Fue en ese mismo programa radial en el que se confirmó la presencia del futbolista Paolo Guerrero en el Mundial Rusia 2018.

El antecedente



La gerencia general de radio Exitosa anunció con un comunicado en Facebook el despido del periodista Phillip Butters. El escrito fue presentado en las diferentes redes sociales de la empresa.

"Exitosa comunica a sus oyentes y público en general que el señor Phillip Butters a partir del día de hoy (Lima 21 de septiembre del 2018) ya no pertenece a esta empresa por motivos estrictamente contractuales".