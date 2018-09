15 famosos que son bisexuales y tal vez no lo sabías [FOTOS]

Cada 23 de septiembre, desde 1999, se celebra en el mundo el Día Internacional de la Bisexualidad. Este día también se aprovecha para que activistas levanten su voz de protesta por sus derechos, con la búsqueda de respeto y trato igualitario.

A continuación, te presentamos una lista de cantantes y actores que se declararon bisexuales y hoy son recordados por sus fans alrededor del mundo.

1. Megan Fox

"No me cabe ninguna duda de que soy bisexual", declaró en una entrevista la actriz estadounidense, Megan Fox tras aparecer rumores sobre su opción sexual.

2. Billie Joe Armstrong

“Creo que siempre he sido bisexual... Es bonito”, confesó el cantante de Green Day en una entrevista en 1995 con la revista especializada en temas gay, The Advocate. Y en reiteradas oportunidades ha dicho que “la opción sexual de una persona no debe ser ‘tan importante’”.

3. Fergie

En 2009, la cantante declaró a The Advocate que “no es una moda, si alguien me pregunta dentro de cinco años obtendrá la misma respuesta”.

4. Lauren jauregui

“Soy una cubana americana bisexual y estoy muy orgullosa”, dijo la cantante del grupo Fifth Harmony a través de una carta dirigida a sus fans.

5. Angelina Jolie

La reconocida actriz, Angelina Jolie confesó ser bisexual a todos sus fanáticos del séptimo arte en 2005.

6. Lady gaga

La excéntrica cantante reveló su opción sexual durante una entrevista con el medio ‘Barba Walters’, luego de la apración de malintencionados rumores.

7. Freddie Mercury

Fue uno de los primeros artistas en reconocer su bisexualidad, incluso cuando todavía no se podía poner una etiqueta.

8. Josh Hutcherson

Josh Hutcherson es reconocido por ser uno de los actores que son defensores del colectivo LGTB. En una entrevista confesó que “se consideraba mayormente heterosexual, pero que no rechazaba la idea de besar a otro chico”.

9. Kesha

La cantante es una de las activistas que lucha por los derechos de los colectivos LGTB. Ahora es una ministra y puede casar a parejas homosexuales en Estados Unidos.

10. Pete Townshend

El guitarrista legendario reveló en sus memorias, llamado “Quien soy yo: Las memorias de Pete Townshend” ser bisexual, debido a que se enamoró del cantante de los The Rolling Stones, Mick Jagger.

11. Marlon Brando

El actor confesó haber mantenido relaciones con varios hombres además de con mujeres, y “que lo que opinaran de él le daba igual”.

12. Amber Heard

La expareja de Johnny Depp dijo sin problemas ser bisexual. Incluso hizo pública la relación que tuvo con la fotógrafa Tasya van Ree.

13. Amy Winehouse

Los amigos de la fallecida artista confesaron que “había mantenido relaciones con mujeres, aunque eso no le había impedido seguir estando enamorada de su marido”.

14. Jessie J

“Salí con chicas y con chicos. Si me encuentro con alguien y me gusta, no me importa si es un chico o una chica”, comentó en una entrevista para el The Daily Mail. Asimismo, reveló haber estado enamorada de Rihanna.

15. Katy Perry

“No solo besé a una chica y me gustó, fue más que eso”, dijo la cantante, Katy Perry en un discurso ofrecido en Los Ángeles durante una marcha de LGTBI.