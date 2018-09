Mario Irivarren decepcionará a Ivana Yturbe con triste confesión sobre supuesta boda [VIDEO]

Mario Irivarren e Ivana Yturbe han protagonizado una serie de portadas en los medios de espectáculos, donde anunciaron la supuesta boda entre los chicos reality; sin embargo, el integrante de 'Esto es Guerra' decidió salir al frente para revelar la verdad detrás de lo dicho, y sus palabras causarían gran tristeza en la modelo.

Como se recuerda, los rumores tomaron fuerza luego de un vídeo de Ivanna, donde la modelo lució un gran anillo de compromiso, por lo que muchos especularon en redes sociales que al fin daría el "gran paso" con Mario, pero todo se trató de una equivocación.

Tras ser consultado por el programa 'En boca de todos', Mario fue tajante al negar totalmente que tenía planes de matrimonio. "No chicos, no me voy a casar. Ese anillo es un regalo que yo le di a Ivanna hace dos años por navidad", dijo el joven chico reality.

Sus palabras generaron gran tristeza entre los panelistas del programa, además afirmó que el día que decida casarse, no tendría problemas en anunciarlo y "gritarlo a los cuatro vientos", pero esta vez todo sería un error de interpretación.

Con ello, el chico reality acabó con las especulaciones y el sueño de sus miles de fans con verlos juntos. Actualmente, Mario Irivarren continúa en en programa 'Esto es Guerra', donde es considerado como uno de los integrantes más fuertes de la competencia que se transmite de lunes a viernes por América Televisión.