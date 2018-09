Kim Kardashian intenta hacer sexy baile junto a Kourtney, pero fracasan [VIDEO]

Kim Kardashian y Kourtney Kardashian intentan superar sus diferencias, sin embargo, parece no hacer efecto. En el último programa de Keeping Up With The Kardashians las hermanas vuelven pasar un incómodo momento.

Kourtney Kardashian se encontraba bailando guiada de un profesor de baile y unas amigas, en ese momento ingresa Kim como espectadora, pero una de las mujeres intenta convencerla de realizar unos cuando pasos de baile, pero no resulta como lo imaginaban.

La esposa de Kanye West se sumó a los ensayos de su hermana, al realizar su entrada al salón de baile lucía una ropa deportiva de dos piezas color gris. Ella solo atina a sentarse a un costado y realiza unas cuantas bromas.

Ante las persistentes peticiones para que baile por parte de las mujeres que acompañan a Kourtney, KiKi solo atina a decir un “NO” como respuesta. Y fueron hasta dos veces que tuvo que dar una respuesta negativa con una expresión seria.

Como se sabe la empresaria es conocida por no ser muy buena en el baile. En una oportunidad, Prince literalmente la echó del escenario. Asimismo, Beyoncé la invitó a bailar y su rostro demostró que estaba muy sorprendida por las habilidades de la socialité.

Esta fue una de las presentaciones de la mamá de North West en Star US, temporada siete, donde no precisamente cautivó a la audiencia con su baile.

Este fue el extracto del programa Keeping Up With The Kardashians donde Kim Kardashian no se anima a realizar un sexy baile con su hermana Kourtney Kardashian.