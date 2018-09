La última publicación de Mac Miller en Instagram [FOTOS y VIDEOS]

Fanáticos del artista estadounidense Mac Miller mostraron su tristeza en su cuenta de Instagram, luego de enterarse que el cantante, ex pareja de Ariana Grande, fue hallado muerto en su casa de San Fernando Valley.

Recibir la noticia de que el rapero Mac Miller fue encontrado muerto en California fue muy duro para sus seguidores. Según fuentes policiales de TMZ, la causa sería una presunta sobredosis de drogas; sin embargo, no hay nada confirmado.

Hasta ahora pocos pueden creer cómo un chico joven, de 26 años, con mucho talento haya dejado de existir. Y eso que recién hace unos meses se había integrado a Instagram para estar -de alguna manera- más cerca de su público.

Lo más sorprendente es que hace unos días había sido entrevistado para New York Mag y fue él mismo quien dio la noticia con dos fotos compartidas en la red social.

"Tuve una conversación con Craig Jenkins para New York Mag sobre Natación, entre otras cosas. Enlace en bio. Fotos de @christaanfelber", escribió el músico. Y al parecer estaba muy emocionado porque sus fans conozcan algo más de él.

Incluso hace menos de 24 horas, la ex pareja de Ariana Grande publicó cinco historias en su Instagram, de las cuales todos son videos. En el primer clip se muestra al joven cantante en un concierto, y en este escribió: "swipe up" (Muévase hacia arriba). Mientras que en los tres últimos videos solo se ve una tocadora de disco.

Una de sus fanáticas recordó con nostalgia cuando en el día de su cumpleaños asistió al show de Mac Mille y él la abrazó.

"Gracias y te extrañaré. Nunca olvidaré el espectáculo que jugaste en Brisbane Australia. Te conocí y me abrazaste y fue mi cumpleaños en el que me besaste. Tu música me ayudó a superar los mejores amigos y noches de fiesta. Gracias, todos te echaremos de menos y lo que has creado", posteó @mskrystalvegas.

Otro fiel seguidor de Mac Miller, más allá de expresar su asombro, aseguró que su música no morirá pues se escuchará por siempre. "Joder, amigo. Un artista tan increíble. Descansa fácil Mac. Tu música vivirá para siempre". @kehoezachh

"En paz a una leyenda. He sido fan desde hace años. Blue slide park fue mi álbum favorito. Es una lástima que tengas que ir para que las oraciones jóvenes vayan a tu familia", posteó @reverse_taye.