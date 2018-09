Conciertos

Nick Carter

Una de las voces de la boyband más famosa de los 90, Backstreet Boys, viene como solista. Nick Carter ha lanzado los discos Now or Never (2002), I’m Taking Off (2011), All American (2015) y también ha trabajado con Jordan Knight de New Kids on the Block. Este año lanzaron el single ‘One more time’.

En paralelo, Carter es parte del nuevo proyecto con los Backstreet Boys. Hace una semana el cantante de 38 años se presentó junto la banda en los MTV Video Music Awards, con A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell y Kevin Richardson. El quinteto (que vendió 135 millones de discos en todo el mundo) cantó ‘Don’t Go Breaking My Heart’. ‘Do I Have To Cry For You’ es el tema más sonado de su carrera como solista, por estos días ensombrecida por una acusación de abuso sexual.

Cuándo: Este lunes 8.00 p.m.

Dónde: Barranco Arena (Catalino Miranda 154).

Cuánto: Desde S/ 89 a S/ 199. Teleticket.

Día de la salsa

Los hermanos Cartagena, Josimar y su Yambú, César Vega, Yahaira Plasencia, Daniela Darcout y orquestas como N’Samble, Camagüey, entre otras, son parte del cartel de salseros que cantarán en la primera edición de este festival de 12 horas.

Cuándo: Mañana, 7.00 p.m.

Dónde: Scencia La Molina (Molina 1131-1135, La Molina).

Cuánto: De S/ 58 a S/ 79. Teleticket.

El cóndor pasa

Ópera y obra dramatizada. La canción declarada Patrimonio Cultural será interpretada por más de 70 músicos y cantantes de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Coro Nacional, que serán dirigidos por Fernando Valcárcel y Javier Súnico, respectivamente.

Cuándo: Hoy, 8.00 p.m.

Dónde: Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 377, Cercado de Lima).

Cuánto: Ingreso libre.