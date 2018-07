Raul Ruidíaz inicia juego con fans y deja divertido mensaje sobre el VAR

No está familiarizado con las actualizaciones de la aplicación. El futbolista peruano Raul Ruidíaz está atento a la gran final del Mundial Rusia 2018 y lo ha dejado muy en claro a través de su cuenta oficial de Instagram.

El futbolista peruano compartió una serie de contenidos a través de las historias de su cuenta en Instagram. El deportista aprovechó que se encontraba en casa para iniciar un juego divertido con todos sus seguidores, pero no terminó como él quería.

Raul Ruidíaz inició el test de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta. Antes de iniciar dejó un primer mensaje a todos sus seguidores. ‘’Hazme una pregunta. Comencemos con este juego’’, comentó la figura de la selección peruana.

Al no saber cómo usar la nueva herramienta de Instagram, el peruano escribió un post en el que manifestaba por qué no podía responder las preguntas de los usuarios. “… No sé cómo utilizar esto. ¿Cómo hago para responder y salga en historia? Ya no quiero ya”.

Este no fue el único texto que dejó en la red social. Raul Ruidíaz manifestó que se encontraba pendiente de la final del Mundial Rusia 2018, la cual tiene como protagonistas a las selecciones de Croacia y Francia.

Ruidíaz hizo una divertida publicación sobre el “video assistant referee”, traducido al español como “árbitro asistente de video” y conocido por las siglas VAR. El deportista escribió lo siguiente: “en estos momentos el VAR no me está gustando”.

Continuó con sus historias en Instagram haciendo unas ‘críticas’ a la final de Rusia 2018.