Primer esposo de Jennifer López confiesa íntimos detalles de su relación [VIDEO]

Jennifer López y Ojani Noa estuvieron casados casi un año. Fue el primer matrimonio de la cantante del cual no se había revelado los motivos de su divorcio hasta ahora, que el cubano ofreció una entrevista para un programa 'El Arañazo Online'.

Noa dijo que guarda bellos recuerdos de su relación con JLo y dijo que gracias al tiempo que pasaron juntos le permitió conocer el verdadero rostro del mundo de Hollywood.

Cuando la cantante tenía 26 años y Ojani con 21 años contrajeron nupcias luego de casi 3 años de relación, mismo que concluyó diez meses después.

Sobre los videos íntimos que supuestamente el cubano quería revelar a los medios, dijo que nunca existió la intensión y mucho menos que existiera algún material sexual de JLo.

"Mi sueño siempre ha sido hacer un video o hacer un documental sobre los inmigrantes que han llegado a Estados Unidos y no un documental sexual, muchos malinterpretaron mi sueño", manifestó.

"Yo contrate unos productores y quería utilizar los videos que tenía (con JLo) cuando viajamos a Cuba, quería hacer algo bonito. Y fueron ellos quienes me acusaron de que eran unos videos sexuales, fueron ante el juez y me acusaron. Entonces to me molesto porque no tenía ninguna evidencia y jamás pudieron demostrar, pero le mintieron a la justicia", añadió.

Asimismo, contó que tras su divorcio nunca tuvieron una mala relación, incluso llegó a convertirse en gerente general de uno de sus restaurantes. "Yo no tengo nada en contra de ella. La he querido, la he respetado como mujer, la he apoyado en su carrera, la apoyaba. Estuve en todas sus grabaciones, estuve con ella en sus momentos de ansiedad", agregó.

Por otra parte, Ojani también se atrevió a opinar sobre las exparejas y actual novio de Jennifer López. "He conocido a todos, menos a Casper Smart. He compartido con Ben Affleck, Marc Anthony y no he tenido ningún problema me caen muy bien", indicó.

"No le guardo rencor, viví con ella momentos muy lindos, tuvimos una etapa muy linda. Estábamos muy jóvenes, enamorados, durante nuestra relación explotó su carrera. Y hubo personas que le daban malos consejos y a mí me dañaban", acotó.

Como se sabe Jennifer López no suele referirse sobre Ojani Noa. Actualmente la 'Reina del Bronx' tiene una sólida relación con el exjugador de béisbol, Alex Rodríguez con quien todavía no tiene planes de casarse, pero cada que realizan una aparición ante las cámaras solo presumen de su amor.