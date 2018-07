Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid y su hermana le deja emotivo mensaje

Cristiano Ronaldo fichó por Juventus y le dijo adiós al Real Madrid. La noticia se confirmó el martes e incluso remeció más las redes sociales que la semifinal de la Copa del Mundo que jugaron las selecciones de Francia y Bélgica.

El máximo goleador en la historia de Real Madrid le dice adiós a nueve años de romance con la camiseta blanca. Como era de esperar, los seres queridos del futbolista le brindaron todo su apoyo.

A través de Instagram la hermana de Cristiano Ronaldo llenó de elogios al nuevo crack del fútbol italiano. Además agradeció a los directivos de los ‘blancos’.

“Mi hermano querido, mi amor, mi guerrero, mi ejemplo de lucha y humildad, mi bendecido mi muchacho del maná. La verdad es que no hay que olvidar que no hay que olvidar que no hay que olvidar que no hay que olvidar que no hay nada que pueda hacer.Orgullosa de poder decir que viví para tener que brillar en el mundo, que viví para ver uno de los mejores seres humanos de la faz de la tierra, orgullosa de poder decir que mis hijos son tus sobrinos, que la sangre que corre en mí es la misma que la tuya y que en esta vida tuvimos y vamos a tener el privilegio de verte brillar aún más, tengo total certeza de ello (cierra un ciclo y abre otro)”, expresó Katia Aveiro. “Estamos contigo mi hermano, siempre todos los días de tu vida”, añade.

En su mensaje también compartió las palabras de despedida de Cristiano Ronaldo a su exequipo. "El Real Madrid conquistó mi corazón y el de mi familia, por eso, más que nunca, quiero agradecer: al club, al presidente, a la dirección, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, fisioterapeutas y trabajadores increíbles que hacen que todo funcione y son increíbles. Gracias, de forma infinita, una vez más a nuestros seguidores”.



La directiva del Real Madrid hizo oficial el fichaje del 'luso' a la Juventus a través de un comunicado. Las cifras bordearían los 105 millones de euros por la transferencia y un pago anual de 30 millones de la misma moneda europea.