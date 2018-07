Germán Loero envió mensaje a Martín Vizcarra: "Que caigan los corruptos"

DL-Reporteros reveló audios del juez César Hinostroza donde se involucra al Martín Vizcarra y se negocia una reducción de pena en caso de violación. Ante esta situación, distintas personalidades se han pronunciado en redes sociales para expresar su indignación, el actor German Loero no fue la excepción y se pronunció en Twitter para enviar un mensaje al presidente.

"El Perú no está podrido. Esos jueces no me representan, menos esos congresistas que atacan a la prensa porque no les gusta el tratamiento que se les da, todo por ser incapaces y corruptos. Mi país no está podrido y que caigan los corruptos ahora. ¿Y dónde está Vizcarra?", escribió German Loero en su Twitter.

¡#ElPerú no está podrido!

Esos jueces no me representan

Menos esos congresistas que atacan a la prensa porque no les gusta el tratamiento que se les da, todo por ser incapaces y corruptos



Mi país no está podrido y que caigan los corruptos ahora 👍🏻



¿Y dónde está #Vizcarra? — Germán Loero (@GermanLoero) 10 de julio de 2018

El mensaje de German Loero recibió la rápida aceptación de los usuarios en Twitter, quienes también pidieron un alto a la corrupción en el país.

Recordemos que la última publicación de IDL-Reporteros tiene como protagonista al presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza. En las grabaciones se le escucha charlar sobre una alternativa de reducción de pena en caso de violación y en otra sobre su "futuro". En este último fue involucrado el presidente Martín Vizcarra.

Tras darse a conocer las grabaciones, el mandatario utilizó su cuenta de Twitter para compartir su opinión y sobre todo su versión de los hechos. "Sanción para los responsables" exclamó.

"Rechazo totalmente que se use mi nombre sin ningún sustento ni justificación, situación que condeno enérgicamente y pido la investigación respectiva del Ministerio Público y sanción para los responsables" escribió Vizcarra tras la difusión de los cuestionados audios.