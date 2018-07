Eiza González y Josh Duhamel asisten a boda y presumen su amor [FOTOS]

Luego de realizar unas cortas vacaciones al Caribe mexicano, Eiza González y Josh Duhamel estaban invitados a la boda de sus mejores amigos Ashley Greene y Paul Khoury, ceremonia que estaba prohibido faltar y algunos invitados compartieron fotografías de ambos luciéndose en lo que sería su primer evento social desde que iniciaron su relación.

Como era el primer evento de la mexicana y el exesposo de Fergie los paparazzis estuvieron muy pendientes de cada movimiento que hacían para que alguna fotografía devele qué tan buena relación tienen ambos.

Eiza González fue elegida como testigo de Ashley, quien se convirtió en la esposa de Khoury tras el esperado si acepto.

La boda contó con cerca de 120 invitados Eiza asistió con un vestido verde agua con pedrerías, optó por peinarse con el cabello recogido y utilizó alhajas discretas, así como un maquillaje natural. Mientras que Josh se puso el tradicional smoking negro con un cobartín de michi para la ceremonia.

Ambos lucieron muy cariñosos, siempre uno a lado del otro tomados de la mano durante toda la boda, apenas se dieron un tiempo para tomarse fotografías cada quien con sus amistades pero generalmente estaban juntos. Este evento se desarrolló en una zona alejada y rural de San José (California, Estados Unidos).

"No podría haber sido más perfecto. Los amo tanto a los dos. Felicidades Sr. y Sra. Khoury !!", escribió Eiza González al pie de la fotografía donde se puede ver a los novios en el altar. La fotografía en Instagram superó los 131 mil Me Gusta y Corazones, etiquetó a los esposos, pero no a Josh Duhamel.