Xoana González se venga de su esposo y se graba desnuda en la cocina [VIDEO]

La irreverente y polémica argentina Xoana González vuelve a remecer las redes sociales con sus ocurrencias. En esta ocasión fue para vengarse de su esposo, el argentino Rodrigo Valle.

Xoana González, quien no puede retornar a Perú por una demanda que le entabló Melissa Loza, no tomó de la mejor manera que su esposo se haya grabado cocinando semidesnudo, por lo que decidió ir más allá.

“Rodrigo sigue subiendo videos cocinando semidesnudo, ¿qué debería hacer para que entienda?”, dijo la argentina antes de concretar su venganza.

“Hola mis amores, hoy les voy a ensayar a hacer una rica ensalada, mi ensalada favorita (...) Espero que les hayan gustado y anotado. Nos vemos en el próximo video de cocina natural”, se le escucha decir a Xoana mientras realiza una ensalada a base de dos milanesas de sojas, lechuga y zanahorias.

“Le dije (a Rodrigo) mil veces que no quiero que suba videos cocinando semidesnudo y como no lo entiende, yo también cocinaré pero totalmente desnuda (Ah, y para los que noten los puntos de cuando me saqué las prótesis, son mi cicatriz preferida así que me resbala si se ve) Venganza querido esposo”, así defiende su video en Instagram.

El video causó la molestia de Rodrigo Valle, por lo que espera que se le pase, pues no le agrada estar disgustada con su esposo que vive en Perú. “El gorila me amenaza con cocinar calato pero él ya lo hizo y lo mío fue venganza okey. Quizás me excedí pero él empezó. Gorila, ‘amígate’ y no hagas revancha y esto termina acá sino ya me conoces”, solicitó la gaucha.