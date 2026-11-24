The Jacksons cancela su concierto en Lima: ¿Cómo pedir el reembolso de tus entradas? The Jacksons cancela su concierto pactado el 15 de diciembre en Costa 21. Conoce los motivos de la cancelación y el paso a paso para pedir la devolución de tus entradas.

Malas noticias para aquellos que querían corear "I Want You Back" en vivo. A través de un comunicado oficial emitido el 23 de noviembre de 2026, la productora Sound Music Entertainment anunció que el concierto de The Jacksons en Lima, programado para el próximo 15 de diciembre de 2026 en Costa 21, no se llevará a cabo en la fecha anunciada.

La noticia ha impactado a los seguidores que ya habían asegurado sus boletos para ver en vivo a una de las agrupaciones más emblemáticas de los años 70. Ante este escenario, la empresa organizadora lamentó los inconvenientes ocasionados al público que confió en su propuesta y detalló el procedimiento para el reembolso del dinero.

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¿Por qué se canceló el concierto de The Jacksons en Perú?

Según precisó Sound Music Entertainment, la decisión de no realizar el espectáculo llegó por parte de la agencia representante de la agrupación. La productora destacó que, desde el inicio del proyecto, asumió el compromiso de traer el show al país realizando importantes esfuerzos de planificación, coordinación y gestión.

Asimismo, la organización reveló que mantuvo su disposición para encontrar alternativas que permitieran preservar la realización del concierto en Costa 21. Sin embargo, no fue posible alcanzar un acuerdo que permitiera continuar con el evento. Pese al desenlace, la empresa agradeció a The Jacksons y a su equipo por las coordinaciones desarrolladas.

¿Cómo solicitar la devolución de entradas para The Jacksons en Teleticket?

La productora confirmó que el proceso de devolución de entradas se realizará a partir del miércoles 2 de diciembre de 2026. El trámite dependerá de la modalidad de compra: para las compras realizadas por la página web, el reembolso se efectuará de manera automática al titular y a través del mismo medio de pago utilizado al momento de la transacción.

Por otro lado, quienes adquirieron sus entradas de manera presencial deberán ingresar a la página web de Teleticket y enviar sus datos mediante la opción Soporte Fans para gestionar el retorno de su dinero.