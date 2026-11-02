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Mariah Carey inaugura la Navidad con radical transformación punk y revive su proyecto secreto de rock: "It's time…!"

Mariah Carey sorprendió con su tradicional video del 1 de noviembre. La cantante dejó atrás su imagen navideña para interpretar 'Hermit', antes de transformarse en la estrella de un árbol al ritmo de su clásico musical.

Mariah Carey inaugura la Navidad con un nuevo video en las redes. Composición LR. Instagram
Mariah Carey inaugura la Navidad con un nuevo video en las redes. Composición LR. Instagram
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Mariah Carey volvió a cumplir con una de las tradiciones más esperadas de las redes sociales, anunciar el inicio de la Navidad inmediatamente después de Halloween. La cantante estadounidense publicó su nuevo video este sábado, minutos antes de la medianoche, y pronunció la frase que sus seguidores esperan cada año: "It's time!" (¡Ya es hora!). Sin embargo, esta vez dejó de lado su habitual presentación festiva para sorprender con una imagen inspirada en el punk y el rock.

La producción audiovisual comienza con la intérprete sobre un escenario, vestida de negro y acompañada por una banda de rock, mientras interpreta 'Hermit', una canción poco conocida de su trayectoria musical. Después de una cuenta regresiva, el ambiente cambia por completo y la artista aparece en un paisaje invernal, con un traje rojo de lentejuelas y convertida en la estrella de un enorme árbol navideño. La transformación da paso a 'All I Want for Christmas Is You', su emblemático éxito de 1994.

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De estrella punk a reina de la Navidad: el secreto detrás de 'Hermit' y su álbum oculto

El nuevo video de Mariah Carey presenta una faceta musical poco conocida de la cantante. Antes de convertirse en la protagonista de una celebración navideña, la artista aparece interpretando 'Hermit' con una estética punk, frente a un público que disfruta de una fiesta de Halloween ambientada en Nueva York. La elección del tema no fue casualidad, pues está relacionado con uno de los proyectos más particulares de su carrera.

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La canción forma parte de 'Someone's Ugly Daughter', un álbum publicado en 1995 bajo el nombre de Chick, proyecto musical en el que la cantante participó junto a su amiga Clarissa Dane. Durante aquella etapa, la intérprete estadounidense escribió parte del material, además de colaborar como corista. Sin embargo, su intervención se mantuvo en secreto durante varios años y no fue ampliamente conocida por sus seguidores.

El origen del viral "It's time!" que catapultó a Mariah Carey en las redes sociales 

La tradición de la reina de la 'Noche de Paz' de anunciar el inicio de la Navidad comenzó a consolidarse en 2022, cuando publicó un video en el que aparecía vestida de bruja y pedaleando una bicicleta estática antes de transformarse en Mamá Noel. Desde entonces, la cantante convirtió el anuncio del 1 de noviembre en un acontecimiento esperado por sus seguidores y usuarios de las redes sociales.

Cada año, sus videos presentan una temática diferente. En 2023, la cantante apareció descongelándose literalmente. Mientras que en 2024, se caracterizó como Morticia Addams. Para 2025, incorporó al comediante Billy Eichner, quien interpretó a un elfo descontento. Durante una entrevista en 2023, Carey explicó que decidió sumarse a la expectativa que se generaba en internet. 


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