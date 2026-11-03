Perú Comic Con 2026 inicia su venta de entradas: precio, artistas confirmados y todo lo que debes saber del evento en Arena 1 Perú Comic Con 2026 celebrará su quinta edición el 5 y 6 de diciembre en Arena 1, San Miguel. Conoce cuánto cuestan las entradas, qué artistas participarán y cuáles serán las principales atracciones del evento.

La cultura pop tendrá una nueva cita en Lima con el regreso de Perú Comic Con 2026. La quinta edición de esta convención se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en Arena 1, ubicada en el distrito de San Miguel. La programación reunirá a actores internacionales, artistas del doblaje, figuras de la animación y exponentes de la música vinculados a producciones que marcaron a distintas generaciones.

Las entradas estarán disponibles desde el 3 de noviembre mediante Joinnus, con diferentes modalidades para quienes deseen asistir individualmente, en pareja o en grupo. Además de los encuentros con invitados, el evento contará con espacios de gaming, anime, cosplay, conciertos, Artist Alley y presentaciones en escenario. La propuesta busca convocar tanto a seguidores del entretenimiento audiovisual como a familias y aficionados de distintas edades.

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Entradas para Perú Comic Con 2026: precios disponibles en Joinnus

Los asistentes podrán elegir entre cuatro modalidades de acceso, cuyos precios promocionales estarán disponibles hasta el 17 de noviembre. Las alternativas contemplan entradas individuales, grupales y una opción para quienes deseen asistir durante las dos jornadas.

Estos son los precios anunciados:

Fan Solo: S/ 47 en preventa y S/ 55 como precio regular. Permite el ingreso de una persona durante un día.

S/ 47 en preventa y S/ 55 como precio regular. Permite el ingreso de una persona durante un día. Fan Dúo: S/ 77 en preventa y S/ 90 como precio regular. Incluye el acceso para dos personas durante una jornada.

S/ 77 en preventa y S/ 90 como precio regular. Incluye el acceso para dos personas durante una jornada. Fan Squad: S/ 136 en preventa y S/ 160 como precio regular. Está dirigido a grupos de cuatro personas y permite ingresar durante un día.

S/ 136 en preventa y S/ 160 como precio regular. Está dirigido a grupos de cuatro personas y permite ingresar durante un día. Fan Multiverso: S/ 85 en preventa y S/ 100 como precio regular. Está destinado a una persona y permite asistir tanto el sábado como el domingo.

¿Qué estrellas internacionales estarán presentes en el Perú Comic Con 2026?

Uno de los principales atractivos será la participación de cuatro actores vinculados a reconocidas producciones televisivas y cinematográficas. Entre ellos figura Wilson Bethel, recordado por interpretar a Benjamin Poindexter, conocido como Bullseye, en 'Daredevil'. Sus experiencias tendrán precios de S/ 180 para fotografía, S/ 180 para firma y S/ 270 para Meet & Greet.

También estará Jessie T. Usher, quien alcanzó reconocimiento internacional como A-Train en 'The Boys'. Los asistentes podrán acceder a una fotografía o autógrafo por S/ 155 cada uno, mientras que el encuentro privado tendrá un costo de S/ 200.

La nostalgia de Nickelodeon llegará de la mano de Nathan Kress, conocido por interpretar a Freddie Benson en 'iCarly'. Sus fotografías y firmas costarán S/ 155, mientras que el Meet & Greet tendrá un precio de S/ 200.

Por su parte, Drew Seeley participará en el marco del 20.º aniversario de 'High School Musical'. El actor y cantante prestó su voz para las canciones de Troy Bolton en la primera película, personaje interpretado en pantalla por Zac Efron. Sus experiencias tendrán un precio de S/ 90 para fotografía, S/ 90 para firma y S/ 130 para Meet & Greet. También es recordado por protagonizar 'Another Cinderella Story' junto a Selena Gomez.

¿Qué otros artistas y actividades tendrá Perú Comic Con 2026?

La programación también incluirá figuras vinculadas al doblaje, la música y la animación. Uno de los invitados será Alberto Bernal, actor mexicano reconocido por interpretar la voz latinoamericana de Peter Parker / Spider-Man en producciones del Universo Cinematográfico de Marvel. Su trayectoria también comprende personajes de franquicias de anime como Black Clover y Haikyu!!.

La música tendrá como representante a Capitán Memo, intérprete de canciones emblemáticas de series animadas que acompañaron a distintas generaciones en Latinoamérica. A su participación se sumarán Alejo y Valentina, la producción argentina de animación creada por Alejandro Szykula, y Perchita, el gato desarrollado por el dibujante y animador Dylan Gálvez, conocido por sus contenidos en redes sociales y YouTube.

En cuanto a las actividades, Perú Comic Con 2026 contará con zonas de gaming y anime, espacios para ilustradores en Artist Alley, exhibiciones de cosplay, conciertos y presentaciones lúdicas en escenario. Con inDrive como sponsor principal, la convención reunirá distintas expresiones del entretenimiento en un mismo recinto.