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Perú Comic Con 2026 inicia su venta de entradas: precio, artistas confirmados y todo lo que debes saber del evento en Arena 1

Perú Comic Con 2026 celebrará su quinta edición el 5 y 6 de diciembre en Arena 1, San Miguel. Conoce cuánto cuestan las entradas, qué artistas participarán y cuáles serán las principales atracciones del evento.

Perú Comic Con 2026 se desarrollará en el Arena 1 de San Miguel. Foto: Difusión
Perú Comic Con 2026 se desarrollará en el Arena 1 de San Miguel. Foto: Difusión
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La cultura pop tendrá una nueva cita en Lima con el regreso de Perú Comic Con 2026. La quinta edición de esta convención se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en Arena 1, ubicada en el distrito de San Miguel. La programación reunirá a actores internacionales, artistas del doblaje, figuras de la animación y exponentes de la música vinculados a producciones que marcaron a distintas generaciones.

Las entradas estarán disponibles desde el 3 de noviembre mediante Joinnus, con diferentes modalidades para quienes deseen asistir individualmente, en pareja o en grupo. Además de los encuentros con invitados, el evento contará con espacios de gaming, anime, cosplay, conciertos, Artist Alley y presentaciones en escenario. La propuesta busca convocar tanto a seguidores del entretenimiento audiovisual como a familias y aficionados de distintas edades.

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Entradas para Perú Comic Con 2026: precios disponibles en Joinnus

Los asistentes podrán elegir entre cuatro modalidades de acceso, cuyos precios promocionales estarán disponibles hasta el 17 de noviembre. Las alternativas contemplan entradas individuales, grupales y una opción para quienes deseen asistir durante las dos jornadas.

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Estos son los precios anunciados:

  • Fan Solo: S/ 47 en preventa y S/ 55 como precio regular. Permite el ingreso de una persona durante un día.
  • Fan Dúo: S/ 77 en preventa y S/ 90 como precio regular. Incluye el acceso para dos personas durante una jornada.
  • Fan Squad: S/ 136 en preventa y S/ 160 como precio regular. Está dirigido a grupos de cuatro personas y permite ingresar durante un día.
  • Fan Multiverso: S/ 85 en preventa y S/ 100 como precio regular. Está destinado a una persona y permite asistir tanto el sábado como el domingo.
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¿Qué estrellas internacionales estarán presentes en el Perú Comic Con 2026?

Uno de los principales atractivos será la participación de cuatro actores vinculados a reconocidas producciones televisivas y cinematográficas. Entre ellos figura Wilson Bethel, recordado por interpretar a Benjamin Poindexter, conocido como Bullseye, en 'Daredevil'. Sus experiencias tendrán precios de S/ 180 para fotografía, S/ 180 para firma y S/ 270 para Meet & Greet.

También estará Jessie T. Usher, quien alcanzó reconocimiento internacional como A-Train en 'The Boys'. Los asistentes podrán acceder a una fotografía o autógrafo por S/ 155 cada uno, mientras que el encuentro privado tendrá un costo de S/ 200.

La nostalgia de Nickelodeon llegará de la mano de Nathan Kress, conocido por interpretar a Freddie Benson en 'iCarly'. Sus fotografías y firmas costarán S/ 155, mientras que el Meet & Greet tendrá un precio de S/ 200.

Por su parte, Drew Seeley participará en el marco del 20.º aniversario de 'High School Musical'. El actor y cantante prestó su voz para las canciones de Troy Bolton en la primera película, personaje interpretado en pantalla por Zac Efron. Sus experiencias tendrán un precio de S/ 90 para fotografía, S/ 90 para firma y S/ 130 para Meet & Greet. También es recordado por protagonizar 'Another Cinderella Story' junto a Selena Gomez.

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¿Qué otros artistas y actividades tendrá Perú Comic Con 2026?

La programación también incluirá figuras vinculadas al doblaje, la música y la animación. Uno de los invitados será Alberto Bernal, actor mexicano reconocido por interpretar la voz latinoamericana de Peter Parker / Spider-Man en producciones del Universo Cinematográfico de Marvel. Su trayectoria también comprende personajes de franquicias de anime como Black Clover y Haikyu!!.

La música tendrá como representante a Capitán Memo, intérprete de canciones emblemáticas de series animadas que acompañaron a distintas generaciones en Latinoamérica. A su participación se sumarán Alejo y Valentina, la producción argentina de animación creada por Alejandro Szykula, y Perchita, el gato desarrollado por el dibujante y animador Dylan Gálvez, conocido por sus contenidos en redes sociales y YouTube.

En cuanto a las actividades, Perú Comic Con 2026 contará con zonas de gaming y anime, espacios para ilustradores en Artist Alley, exhibiciones de cosplay, conciertos y presentaciones lúdicas en escenario. Con inDrive como sponsor principal, la convención reunirá distintas expresiones del entretenimiento en un mismo recinto.

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