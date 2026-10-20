Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Entretenimiento

31 Minutos en Lima 2026: fecha, precios por zonas, preventa y lo que debes saber de su 'Radio Guaripolo Tour'

¡Por primera vez en Lima! El anuncio del show de 31 Minutos en Perú ha causado gran emoción. El evento constará de dos preventas, una de las cuales inicia en cuestión de horas.

El show de 31 Minutos se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.
El show de 31 Minutos se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.Foto: Veltrac
Por
google iconLa República en Google

Los fanáticos de 31 Minutos ya tienen una cita marcada en el calendario. El emblemático elenco chileno, que convirtió a personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y Guaripolo en referentes de varias generaciones, confirmó su llegada a la capital peruana como parte de su gira ‘Radio Guaripolo Tour 2026’.

La propuesta recupera el humor, la música y las situaciones absurdas que hicieron popular al programa de marionetas desde su estreno en Chile. En esta ocasión, el espectáculo gira en torno a la peculiar estación radial de Guaripolo, desde donde se desarrollan bromas, diálogos y números musicales que reúnen a los personajes más conocidos del universo de 31 Minutos.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Conciertos en Perú 2026: lista de artistas que llegarán a Lima, fechas y dónde comprar entradas

lr.pe

¿Cuándo y dónde será el show de 31 Minutos en Lima?

El esperado encuentro de 31 Minutos con el público peruano se realizará el próximo martes 8 de diciembre de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos más tradicionales de Lima para espectáculos de formato familiar y musical. La presentación forma parte del recorrido latinoamericano que el elenco desarrolla durante este año.

Sobre el escenario estarán presentes varios de los personajes más populares de la franquicia, encabezados por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Guaripolo. El montaje está basado en la segunda etapa de Radio Guaripolo, una historia que sitúa al personaje al frente de una estación radial desde donde interactúa con el resto de la pandilla y da pie a una serie de situaciones cómicas.

El show de 31 Minutos se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición

El show de 31 Minutos se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: Veltrac

Puedes ver

Eventos de Halloween 2026 en Lima: fechas, precios y dónde comprar entradas para el Dinoplanet Fest 2026

lr.pe

Preventa 31 Minutos en Lima: fecha de inicio y dónde comprar las entradas

La venta de entradas para ver el show de 31 Minutos estará disponible a través de la plataforma Joinnus. La organización anunció que el proceso comenzará el 21 de octubre, fecha en la que se habilitará la primera etapa promocional para los seguidores interesados en asegurar su lugar.

Los clientes de Interbank podrán acceder a descuentos especiales durante dos periodos de preventa. La primera campaña ofrecerá un descuento del 20% entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre, mientras que la segunda brindará un 15% desde el 9 de noviembre hasta el mismo día del evento, sujeto a disponibilidad de entradas.

Zonas y precios para el show de 31 Minutos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición

Zonas y precios para el show de 31 Minutos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: Veltrac

Zonas y precios para el concierto de 31 Minutos en Perú 2026

La producción habilitó cuatro categorías de entradas para el show de 31 Minutos en Perú. Los precios varían según la ubicación elegida y la etapa de venta vigente. Las zonas Cultural y Conadis mantienen una tarifa única, mientras que Platinum, VIP y General cuentan con descuentos durante las dos preventas. A continuación, los precios anunciados para el espectáculo:

ZonaPreventa Interbank 20%Preventa Interbank 15%Precio regular todos los medios de pago
PlatinumS/292.00S/310.25S/365.00
VIPS/220.00S/233.75S/275.00
GeneralS/140.00S/148.75S/175.00
General Cultural--S/50.00
Conadis--S/292.00

Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que combina música en vivo, humor y algunos de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana. Además, el tour promete recuperar parte del repertorio que convirtió a 31 Minutos en un fenómeno cultural capaz de trascender generaciones.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

31 Minutos en Lima 2026: fecha, precios por zonas, preventa y lo que debes saber de su 'Radio Guaripolo Tour'

JNE rompe reglas electorales: dispone recuento de votos en Piura en base a actas siniestradas

Papa León XIV tendrá un helicóptero ambulancia en Perú por si surge una emergencia durante su visita

Entretenimiento

Conciertos en Perú 2026: lista de artistas que llegarán a Lima, fechas y dónde comprar entradas

Muere querida actriz de 'Rebelde' con solo 39 años tras una dura batalla contra el cáncer

Victoria’s Secret sorprende con el regreso de sus modelos históricas durante su gala en Los Ángeles

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNE rompe reglas electorales: dispone recuento de votos en Piura en base a actas siniestradas

Papa León XIV tendrá un helicóptero ambulancia en Perú por si surge una emergencia durante su visita

Ricardo Belmont admite conversaciones con el fujimorismo previo a las facultades: "No vamos a ceder en todo"