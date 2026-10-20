31 Minutos en Lima 2026: fecha, precios por zonas, preventa y lo que debes saber de su 'Radio Guaripolo Tour'

El show de 31 Minutos se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El show de 31 Minutos se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: Veltrac

Los fanáticos de 31 Minutos ya tienen una cita marcada en el calendario. El emblemático elenco chileno, que convirtió a personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y Guaripolo en referentes de varias generaciones, confirmó su llegada a la capital peruana como parte de su gira ‘Radio Guaripolo Tour 2026’.

La propuesta recupera el humor, la música y las situaciones absurdas que hicieron popular al programa de marionetas desde su estreno en Chile. En esta ocasión, el espectáculo gira en torno a la peculiar estación radial de Guaripolo, desde donde se desarrollan bromas, diálogos y números musicales que reúnen a los personajes más conocidos del universo de 31 Minutos.

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¿Cuándo y dónde será el show de 31 Minutos en Lima?

El esperado encuentro de 31 Minutos con el público peruano se realizará el próximo martes 8 de diciembre de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos más tradicionales de Lima para espectáculos de formato familiar y musical. La presentación forma parte del recorrido latinoamericano que el elenco desarrolla durante este año.

Sobre el escenario estarán presentes varios de los personajes más populares de la franquicia, encabezados por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Guaripolo. El montaje está basado en la segunda etapa de Radio Guaripolo, una historia que sitúa al personaje al frente de una estación radial desde donde interactúa con el resto de la pandilla y da pie a una serie de situaciones cómicas.

El show de 31 Minutos se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: Veltrac

Preventa 31 Minutos en Lima: fecha de inicio y dónde comprar las entradas

La venta de entradas para ver el show de 31 Minutos estará disponible a través de la plataforma Joinnus. La organización anunció que el proceso comenzará el 21 de octubre, fecha en la que se habilitará la primera etapa promocional para los seguidores interesados en asegurar su lugar.

Los clientes de Interbank podrán acceder a descuentos especiales durante dos periodos de preventa. La primera campaña ofrecerá un descuento del 20% entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre, mientras que la segunda brindará un 15% desde el 9 de noviembre hasta el mismo día del evento, sujeto a disponibilidad de entradas.

Zonas y precios para el show de 31 Minutos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: Veltrac

Zonas y precios para el concierto de 31 Minutos en Perú 2026

La producción habilitó cuatro categorías de entradas para el show de 31 Minutos en Perú. Los precios varían según la ubicación elegida y la etapa de venta vigente. Las zonas Cultural y Conadis mantienen una tarifa única, mientras que Platinum, VIP y General cuentan con descuentos durante las dos preventas. A continuación, los precios anunciados para el espectáculo:

Zona Preventa Interbank 20% Preventa Interbank 15% Precio regular todos los medios de pago Platinum S/292.00 S/310.25 S/365.00 VIP S/220.00 S/233.75 S/275.00 General S/140.00 S/148.75 S/175.00 General Cultural - - S/50.00 Conadis - - S/292.00

Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que combina música en vivo, humor y algunos de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana. Además, el tour promete recuperar parte del repertorio que convirtió a 31 Minutos en un fenómeno cultural capaz de trascender generaciones.