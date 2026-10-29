Hombres G en Lima 2026: posible setlist y horarios para sus dos conciertos en el Estadio Nacional El famoso grupo español Hombres G ofrecerá dos conciertos en Lima. Conoce aquí el posible setlist y los horarios de sus presentaciones.

Hombres G es uno de los grupos más importantes de habla hispana. Foto: Instagram.

Hombres G es uno de los grupos más importantes de habla hispana. Foto: Instagram.

Hombres G tiene todo listo para volver a tocar en Lima con dos presentaciones programadas para este jueves 29 y viernes 30 de octubre en el Estadio Nacional. La agrupación española consiguió vender todas las localidades disponibles y llegará al país con su gira 'Los mejores años de nuestra vida'.

David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javier Molina repasarán los grandes éxitos que los acompañan desde hace más de 40 años. Temas como 'Devuélveme a mi chica', 'Te quiero', 'Marta tiene un marcapasos' y 'Temblando' forman parte de las canciones más esperadas por sus seguidores.

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Masterlive Perú confirmó que ya no quedan entradas para ninguna de las dos fechas. La venta total de localidades refleja la expectativa que despierta el regreso de la banda española entre sus fanáticos peruanos.

Posible setlist de Hombres G en Lima 2026

Hombres G no ha confirmado si repetirá el mismo repertorio en sus dos conciertos en Lima. Sin embargo, su presentación del pasado 24 de octubre en Colombia permite tener una idea de las canciones que podrían interpretar este jueves y viernes en el Estadio Nacional.

El listado incluye temas emblemáticos de diferentes etapas de la agrupación española, desde sus primeros álbumes hasta los éxitos que marcaron su trayectoria. Estas son las canciones que podrían formar parte de sus shows en la capital:

Voy a pasármelo bien

El ataque de las chicas cocodrilo

Una mujer de bandera

Sólo otra vez

Chico, tienes que cuidarte

Me siento bien

Si no te tengo a ti

Un par de palabras

Te necesito

Dos imanes

Huellas en la bajamar

¿Qué soy yo para ti?

Lo noto

Te quiero

Indiana

Gilipollas

Nassau

Suéltate el pelo

Visite nuestro bar

Marta tiene un marcapasos

Temblando

Venezia

Devuélveme a mi chica



¿A qué hora empieza el concierto de Hombres G en Lima 2026?

Masterlive Perú informó que el ingreso al Estadio Nacional estará habilitado desde las 5.00 p. m., aunque los músicos subirán al escenario a las 9.00 p. m. Estos horarios corresponden a las dos fechas programadas en Lima.

5.00 p. m.: Ingreso del público.

9.00 p. m.: hora prevista para el inicio del show.

La productora advirtió que el cronograma podría modificarse por motivos de fuerza mayor.