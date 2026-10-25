El ícono del reguetón, Daddy Yankee, sigue expandiendo su faceta como empresario y esta vez ha puesto la mira en la gastronomía nacional. A pocos días de su gran inauguración, el 28 de octubre, el cantante puertorriqueño anunció la apertura de 'Cholapink', su nuevo restaurante de comida peruana ubicado en el exclusivo barrio de SoHo, en Nueva York.

Para este ambicioso proyecto culinario, el 'Cangri' decidió asociarse con el reconocido chef peruano Jaime Pesaque. Tras un revelador viaje juntos por las calles de nuestro país, ambos decidieron llevar la esencia junto al sabor de la comida urbana peruana al exigente mercado estadounidense, cautivando ya a figuras como J Balvin y Myke Towers en su evento previo.

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El 'Big Boss' revela detalles de su nuevo restaurante de comida peruana

A través de sus redes sociales, Daddy Yankee compartió con sus seguidores cómo nació su amor por la gastronomía nacional. "Todo comenzó con un viaje a Perú. Nos tiramos a la calle a probar de todo: anticuchos, arroz chaufa, ceviche. ¡Aquello fue una experiencia de otro nivel!", relató el intérprete de 'Gasolina', destacando su fascinación por los platos locales.

El artista urbano explicó que la visión de 'Cholapink' es ofrecer un concepto fast casual con precios accesibles para todo el público. El diseño del local, con capacidad para 60 comensales, rendirá homenaje a la cultura andina, tomando como principal inspiración la tradicional pollera peruana. Asimismo, aseveró que la sazón de su propuesta culinaria está basada en los platos de carretilla peruana. "Un restaurante fast casual inspirado en la increíble comida callejera del Perú", expresó el ahora 'DY'.

¿Cuáles serán los platos principales en 'Cholapink'?

La propuesta gastronómica de 'Cholapink' promete conquistar los paladares neoyorquinos con los clásicos indiscutibles de las carretillas peruanas. Los grandes protagonistas del menú serán los anticuchos a la parrilla, acompañados de adobos de ajíes. Además, se servirán muslos de pollo glaseados con ají mirasol, bistec de res con huancaína y panceta de cerdo con rocoto agridulce.

Para completar la experiencia, el restaurante del 'Big Boss' incluirá opciones imperdibles como el ceviche, arroz chaufa, choclo asado y una alternativa vegana de champiñones con maní. En cuanto a las bebidas, los clientes podrán disfrutar de emblemáticos pisco sours y tés de muña. Con esta propuesta, el reguetonero busca llevar la sazón peruana al corazón de Estados Unidos.