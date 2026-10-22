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¡Rumbo a Viña del Mar 2027! Sebastián Llosa y Marco Romero representarán a Perú en el reconocido festival chileno

Sebastián Llosa y Marco Romero buscarán la Gaviota de Plata para Perú en las competencias Internacional y Folclórica, respectivamente. Estas son las canciones que presentarán en Viña del Mar 2027.

Viña del Mar, con los peruanos Sebastián Llosa y Marco Romero, se realizará en febrero de 2027.
Viña del Mar, con los peruanos Sebastián Llosa y Marco Romero, se realizará en febrero de 2027.Foto: composición LR/Instagram
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La música peruana volverá a tener presencia en la Quinta Vergara. Sebastián Llosa y Marco Romero fueron seleccionados para competir en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027, uno de los escenarios más importantes de la industria musical en Latinoamérica.

Llosa buscará la Gaviota de Plata en la categoría Internacional con 'El Avión', mientras que Romero representará al país en busca del preciado premio en la competencia Folclórica con 'Muévete'.

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Sebastián Llosa competirá en categoría Internacional en Viña del Mar 2027

La clasificación a Viña del Mar marca un momento decisivo en la carrera de Sebastián Llosa. El artista limeño fue seleccionado para competir en la categoría Internacional con 'El Avión', una canción lanzada en 2025 que nació tras una experiencia personal durante un vuelo entre Lima y Miami. La composición aborda la incertidumbre de quien se aleja de una relación por motivos laborales y empieza a dudar de su decisión.

Al conocer su clasificación, el cantante destacó el significado especial que tiene representar al país en el certamen por primera vez. “Estoy muy orgulloso de mis raíces y de representar al Perú. Nací y crecí en Lima, y siempre he buscado llevar el nombre de mi país de la mejor manera en cada paso de mi carrera. Esta vez, hacerlo oficialmente en un festival tan importante como Viña del Mar es un honor y una enorme alegría”, declaró.

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En la competencia Internacional de Viña del Mar 2027, Sebastián Llosa tendrá como rivales a Soulfia (Chile) con 'Otras Vidas', Amada Libertad (Cuba) con 'Azúcar', Inis Neziri (Albania) con 'Aurora', Un Muerto Más (Argentina) con 'Quereme' y Lorena Gómez (España) con 'La Teoría'.

Sebastián Llosa participará en la categoría Internacional de Viña del Mar 2027

Sebastián Llosa participará en la categoría Internacional de Viña del Mar 2027. Foto: Instagram

Marco Romero buscará la Gaviota de Plata en categoría Folclórica

Por su parte, Marco Romero fue elegido para competir en la categoría Folclórica con 'Muévete', una propuesta inspirada en los sonidos peruanos. El intérprete celebró la noticia con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Hay sueños que se llevan en el corazón durante toda una vida y hoy uno de los míos está a punto de hacerse realidad. ‘Muévete’ nos lleva a Viña del Mar 2027. Y no puedo evitar emocionarme hasta las lágrimas al pensar que una canción nacida del amor por mi tierra hoy llevará el nombre del Perú tan lejos. No saben cuánto significa esto para mi corazón. ¡Vamos, Perú! Este sueño no es solo mío, es de todos los que llevamos nuestra música en el alma”, expresó.

Romero competirá frente a El Mulu (Chile), Kiara de la Ossa (Colombia), Andrea Bayardo (México), La Toquilla (Ecuador) y David Barrull (España). El certamen se realizará del 22 al 27 de febrero de 2027.

Marco Romero participará en la categoría Folclórica de Viña del Mar 2027

Marco Romero participará en la categoría Folclórica de Viña del Mar 2027. Foto: Instagram

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