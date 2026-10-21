Gorillaz en Perú 2026: nueva sede, fecha, precios de entradas y todo sobre el concierto en Lurin Live

Los fanáticos peruanos de la icónica banda británica cuentan los días para vivir un espectáculo musical sin precedentes. El esperado concierto de Gorillaz en Perú, que forma parte de su aclamada gira mundial 'The Mountain Tour', ha generado gran expectativa desde su anuncio oficial, marcando uno de los eventos internacionales más importantes del año en la cartelera de espectáculos de la capital.

Sin embargo, a pocas semanas de la esperada presentación, la productora a cargo, One Entertainment, sorprendió a los seguidores con un cambio de último minuto respecto a la locación del evento. Debido a inconvenientes externos con el recinto original, el show ha sido trasladado a una nueva sede para garantizar la seguridad, el desarrollo del evento y la mejor experiencia de todos los asistentes.

¿Cuándo y dónde será el concierto tras la clausura del Arena 1 Park?

El esperado concierto de Gorillaz en Lima mantiene su fecha programada para el lunes 23 de noviembre, pero ahora se llevará a cabo en Lurín Live, recinto ubicado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, a la altura del puente San Pedro. Esta modificación se hizo oficial luego de que la Municipalidad de San Miguel decidiera clausurar el Arena 1 Park, sede original del evento, tras reportarse incumplimientos en los protocolos de evacuación durante un concierto previo.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la productora aseguró que todas las entradas adquiridas previamente para el show en el Arena 1 Park seguirán siendo totalmente válidas para ingresar a Lurín Live, sin necesidad de que los usuarios realicen ningún trámite de canje. Además, la organización confirmó que habrá venta de estacionamientos y se brindarán facilidades de transporte para asegurar el retorno de los fans tras finalizar el espectáculo.

¿Cuál será el posible setlist de Gorillaz en Perú?

La banda virtual británica alista un repertorio compuesto por 21 canciones para hacer vibrar a sus fanáticos en Lurín Live. El espectáculo abrirá con temas de su nueva etapa como 'The Mountain' y 'The happy dictator'. Luego dará paso a éxitos aclamados por el público como: 'Tranz', 'Tomorrow comes today', 'The empty dream machine', 'Rhinestone eyes', 'O green world', 'The moon cave', 'Stylo' y 'El mañana'.

El tramo final del concierto elevará la energía con himnos generacionales e infaltables de su discografía. Los asistentes podrán corear clásicos como 'On melancholy hill', 'Delirium', 'Andromeda', 'Damascus', 'Feel Good inc.', 'Casablanca', 'The sad god', 'The hardest thing', 'Orange country' y 'Dirty harry'. Asimismo, cerrará la noche por todo lo alto con el emblemático tema 'Clint eastwood'.

Zonas y precios para el concierto de Gorillaz

La distribución para el show en Lurín Live contará con tres sectores diseñados para que los asistentes disfruten del espectáculo según su preferencia de cercanía al escenario. El área más próxima a la tarima principal será Platinum, seguida por la zona intermedia VIP, mientras que en la parte posterior se ubicará el sector General, permitiendo una visibilidad ordenada para todo el público asistente.

En cuanto al costo de las entradas en tarifa regular, los boletos estarán disponibles desde el 22 de octubre hasta el 23 de noviembre o hasta agotar stock. La zona Platinum tendrá un precio de S/463, el sector VIP costará S/342 y el acceso a la zona General estará fijado en S/231 a través de la plataforma web de Ticketmaster Perú.