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Arte antes de la demolición: LATENTE, el proyecto que dará nueva vida a una casa

Arte, memoria y arquitectura se unen en LATENTE, una experiencia efímera que invita a reflexionar sobre la transformación de los espacios urbanos.

Conoce LATENTE, la exposición que reunirá a seis artistas en una casa próxima a ser demolida.
Conoce LATENTE, la exposición que reunirá a seis artistas en una casa próxima a ser demolida.
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Una casa destinada a ser demolida se convertirá temporalmente en un espacio de creación artística gracias a LATENTE, un proyecto gestado por Daniella Voysest que busca rescatar la memoria de los lugares antes de su transformación. La propuesta reunirá a seis artistas que intervendrán distintos ambientes de la vivienda, utilizando sus paredes, estructuras y huellas del pasado como parte de sus obras.

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Seis artistas transformarán una casa antes de su demolición en una exposición de arte

Los artistas Big-Rex, Pésimo, Fefa, Conrad, Terko y Art Boarding serán los encargados de transformar los espacios interiores de la vivienda. Cada uno desarrollará una propuesta tomando como inspiración las características arquitectónicas del inmueble, sus superficies y los rastros que conserva de quienes lo habitaron.

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A diferencia de una exposición convencional, LATENTE propone que las habitaciones, los muros y otros elementos de la casa formen parte de las propias creaciones. De esta manera, la arquitectura dejará de ser únicamente un escenario para convertirse en un componente esencial de las intervenciones artísticas.

¿De qué trata LATENTE y cuál es el objetivo del proyecto?

La iniciativa parte de la idea de que todos los espacios habitados conservan recuerdos e historias, incluso cuando están próximos a desaparecer. A través del arte, LATENTE busca reconocer esas huellas y generar una reflexión sobre los cambios que experimentan las ciudades y las construcciones que forman parte de ellas.

Una de las principales características del proyecto es su naturaleza efímera. Las intervenciones serán temporales, pues las obras desaparecerán junto con la estructura que las alberga cuando se concrete la demolición. Esta condición convierte la experiencia en una oportunidad para apreciar el vínculo entre el arte, la memoria y la transformación urbana.

Asimismo, LATENTE plantea un encuentro entre el arte, el diseño y la arquitectura, invitando al público a observar una vivienda desde una perspectiva diferente. El inmueble se presenta como un espacio de transición entre su pasado, las intervenciones artísticas del presente y un futuro arquitectónico que todavía no ha tomado forma.

¿Cuándo se inaugura LATENTE?

LATENTE tendrá su inauguración el próximo 5 de noviembre, fecha en la que el público podrá acercarse a esta propuesta que reúne a seis artistas en una casa próxima a ser demolida.

La experiencia busca ofrecer una mirada distinta sobre los espacios que desaparecen como consecuencia de los procesos de transformación urbana. A través de sus intervenciones, los artistas darán un nuevo significado a la vivienda antes de que deje de existir.

Los interesados en conocer más detalles sobre el proyecto, sus participantes y las novedades de la inauguración pueden seguir la cuenta oficial de Instagram @latenteproject, donde se compartirá información relacionada con esta iniciativa artística.

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