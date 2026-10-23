Nicole Favre vuelve al Perú con un concierto especial: cantante presentará su álbum ‘1998’
La cantautora peruana presentará su nuevo álbum '1998' como parte de su regreso al Perú. Las entradas para el concierto ya están disponibles en Teleticket.
La cantautora peruana Nicole Favre regresa al Perú con un nuevo proyecto musical y un concierto especial en Lima. La artista presentará en vivo su álbum '1998', que verá la luz el próximo 11 de noviembre y marca una nueva etapa en su carrera, esta vez como cantante independiente, tras radicar durante varios años en México.
¿Cuándo será el concierto de Nicole Favre en Lima y dónde comprar las entradas?
Nicole Favre presentará su nuevo álbum '1998' en un concierto programado para el próximo 3 de diciembre en el Centro de Convenciones Leguía, en Lima. Durante el espectáculo, la cantante interpretará las canciones de su nueva producción discográfica y algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria musical.
Video destacado
FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, plataforma digital en la que los seguidores de la artista pueden adquirir sus boletos para asistir al evento.
- Gorillaz en Perú 2026: nueva sede, fecha, precios de entradas y todo sobre el concierto en Lurin Live
- Lima Latin Duo Vol2 2026 con Tito ‘el bambino’ y Olga Tañón: fecha, precios de entradas y todo sobre el concierto en Arena 1
Precios para el concierto de Nicole Favre. Foto: Teleticket
'1998', el álbum que marca una nueva etapa en la carrera de Nicole Favre
"Nací en 1998 y pasé 28 años mirando estrellas, y hoy me toca ser una de ellas", expresó la artista al referirse a este lanzamiento, que reúne 17 canciones escritas íntegramente por ella. El disco incluye temas como 'Mi Fan', 'Fake It' y '223', sencillo que se perfila como uno de los principales lanzamientos de esta nueva etapa musical.
La cantante cuenta con experiencia en el mercado internacional y ha colaborado con artistas como Joey Montana, Moderatto, Morat, Danna Paola, Kya, Antonio José y Olivia Wald.
Asimismo, Nicole Favre se convirtió en la primera peruana en firmar con Universal Music México en 2020 y posteriormente con Sony Music Publishing. También forma parte de Spotify Equal, iniciativa vinculada a la visibilidad de las mujeres en la música.