La cantautora peruana Nicole Favre regresa al Perú con un nuevo proyecto musical y un concierto especial en Lima. La artista presentará en vivo su álbum '1998', que verá la luz el próximo 11 de noviembre y marca una nueva etapa en su carrera, esta vez como cantante independiente, tras radicar durante varios años en México.

¿Cuándo será el concierto de Nicole Favre en Lima y dónde comprar las entradas?

Nicole Favre presentará su nuevo álbum '1998' en un concierto programado para el próximo 3 de diciembre en el Centro de Convenciones Leguía, en Lima. Durante el espectáculo, la cantante interpretará las canciones de su nueva producción discográfica y algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria musical.

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Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, plataforma digital en la que los seguidores de la artista pueden adquirir sus boletos para asistir al evento.

Precios para el concierto de Nicole Favre. Foto: Teleticket

'1998', el álbum que marca una nueva etapa en la carrera de Nicole Favre

"Nací en 1998 y pasé 28 años mirando estrellas, y hoy me toca ser una de ellas", expresó la artista al referirse a este lanzamiento, que reúne 17 canciones escritas íntegramente por ella. El disco incluye temas como 'Mi Fan', 'Fake It' y '223', sencillo que se perfila como uno de los principales lanzamientos de esta nueva etapa musical.

La cantante cuenta con experiencia en el mercado internacional y ha colaborado con artistas como Joey Montana, Moderatto, Morat, Danna Paola, Kya, Antonio José y Olivia Wald.

Asimismo, Nicole Favre se convirtió en la primera peruana en firmar con Universal Music México en 2020 y posteriormente con Sony Music Publishing. También forma parte de Spotify Equal, iniciativa vinculada a la visibilidad de las mujeres en la música.