Angie Bonino: “Hay muchos festivales y eventos complacientes con la tecnología y la ciencia”

Un evento que viene llamando la atención del circuito cultural peruano es la quinta edición de la Bienal de Arte y Nuevos Medios VIDEOAKT. Se trata de un proyecto ambicioso que reúne a más de 300 artistas, desplegado en 30 espacios de Lima, Cusco, Cajamarca y La Libertad. Sobre esta edición, La República conversó con su fundadora, la investigadora Angie Bonino.

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-Por lo que se ha podido ver, el espíritu crítico es lo que define a VIDEOAKT.

-Tengo más de 30 años trabajando como artista y siempre todo mi trabajo ha sido muy crítico con la sociedad y también con la tecnología. Pienso que sin esa conciencia de la que habla el festival, nos vamos a ir a donde sea, porque estamos en manos de poderes económicos muy grandes y que además son bastante oscuros, que no se develan con la transparencia que debería. Todo lo que tiene que ver con tecnología y ciencia, que es el camino que la humanidad ha decidido por el que tiene que ir, lamentablemente, sin conciencia, esa tecnología y esa ciencia no nos va a fortalecer como humanos, sino al contrario. Entonces, desde esos aspectos críticos que ya yo misma en mi obra he trabajado, es que fundo una plataforma para discutir del impacto social que tiene justamente el uso de la tecnología y la ciencia en la actualidad.

Video sobre la Amazonía de Carolina Bazo. Imagen: Difusión.

-La dependencia que tenemos con la tecnología se ha hecho muy fuerte en los últimos años.

-Desde que empecé a investigar más sobre la tecnología y el arte, yo pensaba que todo lo que estamos viendo ahora iba a suceder. Pero a veces la realidad sobrepasa lo que uno imagina. Quién se iba a imaginar que íbamos a tener la pandemia del covid, la cual obligó a toda la población a comunicarse por internet, por ejemplo. Jamás me hubiera imaginado que veríamos este tipo de máquinas asesinas que iban a matar a toda una población, como lo estamos viendo con Palestina. Casi todo lo que se investiga en tecnología va para la industria de la guerra.

-Y en este escenario, entonces, contra lo que se dice de que el arte no sirve para nada, pues sí sirve.

-Por supuesto. El arte es un aparato crítico que contiene conciencia, filosofía, pensamiento y emoción. El arte refleja lo que es el ser humano.

-Pero la tecnología se ha vuelto intocable.

-Hay muchos festivales y eventos complacientes con la tecnología y la ciencia. VIDEOAKT propone una crítica consciente. No se trata de criticar por criticar, porque la ciencia y la tecnología tienen sus puntos positivos. Pero hay que preguntarnos qué están haciendo con esa ciencia y tecnología. Es necesario reflexionar y analizar.

-Esta edición cuenta con más de 300 participantes entre artistas, curadores y artistas extranjeros.

-La Bienal la hacía en Barcelona y Berlín, pero desde la edición de 2024 la hago en Perú, después de la pandemia. Creo que es un momento propicio para pensar qué ha pasado con la ciencia y la tecnología tras la pandemia. Me ha sorprendido la cantidad de artistas peruanos que están haciendo de la tecnología. Si hay tantos artistas peruanos trabajando con los nuevos medios no es porque yo haya hecho una convocatoria. El interés del artista peruano por la tecnología ya estaba, lo que pasa es que no se veía. Lo que hace VIDEOAKT, desde la edición pasada, es visualizar todo lo que está pasando.

-La tecnología está en todo.

-Estamos en un momento de oro en la historia del arte en lo que tiene que ver con el desarrollo de arte y ciencia y tecnología en el Perú. Me parece que nunca antes ha habido tanta cantidad y tanta calidad como está habiendo ahora. Hay mucha gente joven que está entrando y la gente mayor se está dando cuenta de que esto es lo de ahora. Después de la pandemia, todos han entrado a la computadora como locos. Realmente estamos ante un cambio de paradigma total con respecto al uso de la tecnología en el Perú y en el arte.

-Un ejemplo: Herbert Rodríguez. Él también está en VIDEOAKT. Es un artista que viene de lo analógico.

-Así es. Todo lo que ha presentado lo ha estado trabajando desde la pandemia. Como él, otros artistas han empezado a explorar con la tecnología y los resultados son más que sorprendentes.

-He visto un público intergeneracional. Claro, no he ido a los 30 espacios de los que dispone VIDEOAKT para esta edición.

-El público está respondiendo porque hay un interés en saber de las ventajas que da la tecnología, lo que se puede hacer con ella. Nosotros, por ejemplo, no aceptamos obras hechas con prompts. Eso no nos interesaba. Tengo cuidado de que no se use la IA como lo pueden usar los niños en el colegio ahora.

Pancho López[México] Raúl Morilla [República Dominicana] curaduría Ezequiel Taveras por Trienal de NY. Foto: Difusión.

-¿Cómo ves al arte peruano en la actualidad?

-En realidad, estamos en un buen momento. Puedo ser muy crítica con el ambiente de los aspectos comerciales, con los contextos políticos y todo lo demás, pero en términos de lo que la gente está produciendo, el arte indígena, por ejemplo, el arte que viene desde nuestros conocimientos y entendimientos ancestrales, está en un momento también muy bueno. Y, por otro lado, tenemos el arte contemporáneo. Los artistas, aunque no tengan apoyo del Estado, como sea se las arreglan para ir mostrando sus obras por todas partes. Lo que nos está faltando son infraestructuras de museos, de galerías. Si nosotros tuviéramos todo eso que tienen países como Brasil, sí podríamos llenarlo con la cantidad de artistas que tenemos. Podríamos llenar esos espacios que ellos tienen como infraestructura. No lo digo porque soy de Perú. Estoy siendo bastante concreta. Hay cientos de artistas peruanos en VIDEOAKT, por ejemplo.

-¿Y qué te parece el boom amazónico?

-Hay un aparato comercial que, además, es un aparato comercial internacional que existe. Esto es global y se mueven por todas las ferias grandes. Hay toda una serie de formas de hacer y de trabajar que incluso no se hacen aquí en Lima y que muchos artistas amazónicos tienen que enfrentar por el hecho también de que los llaman, los ubican, los buscan y los persiguen muchas veces para que entren en estos circuitos. Es complicado porque no pueden hacer un seguimiento para saber qué se está haciendo con tu obra.

-Creo que bienales como VIDEOAKT, en estos tiempos, caen como anillo al dedo.

-Los seres humanos no debemos terminar homogeneizados. Todos iguales, como si fuéramos parte de una película distópica, en donde todos están en una gran empresa y vestidos de la misma forma, con el cerebro controlado por manipuladores. En nuestras manos está que esto que hablamos se pueda evitar. El futuro lo hacemos nosotros cada día.