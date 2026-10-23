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Deudos de protestas se unieron para echar a Keiko Fujimori de Juliaca

La mandataria tenía previsto llegar a la ciudad calcetera con motivo de su aniversario y para participar en la firma de un contrato para un proyecto de agua y alcantarillado.

Deudos de protestas se unieron para echar a Keiko Fujimori de Juliaca
Deudos de protestas se unieron para echar a Keiko Fujimori de JuliacaComposición LR
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Los familiares de quienes perdieron a sus seres queridos el 9 de enero de 2023 no estaban dispuestos a aceptar que Keiko Fujimori los volviera a sorprender con su presencia, como sucedió el 30 de agosto. Aquel día, la mandataria, pese a que desde el gobierno se negó su arribo, llegó en helicóptero a Macusani, en la provincia de Carabaya, al norte de Puno.

La presencia de la mandataria se anunció con motivo de la inauguración de un proyecto de agua potable para Juliaca y para participar en los actos protocolares por el 100 aniversario de la ciudad calcetera.

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Los deudos y dirigentes se organizaron para abuchearla y correrla con tomates y huevos de la ciudad de los vientos, debido a que aún la rechazan.

"Esta señora no será bienvenida hasta que pida perdón, porque sus congresistas le dieron el respaldo a Dina Boluarte para hacer lo que hicieron. Sus congresistas promovieron leyes proimpunidad. Las Fuerzas Armadas a las que respaldan vinieron a matar a Juliaca y hasta la fecha nadie está sancionado. Simplemente la rechazamos, y una muestra de ello son los resultados de las elecciones", aseguró Mariela Irma Cayo, cuyo esposo, Manuel Quilla Ticona, perdió la vida tras ser torturado por la policía.

Los deudos se congregaron junto a otros dirigentes en la urbanización Tasa, salida a Cusco, lugar donde se programó la ceremonia de firma de contrato de la cuarta etapa del proyecto integral de agua y alcantarillado de Juliaca. Varios se mimetizaron entre el público para acercarse a la mandataria y pedirle que se retire, o por lo menos para expresar su descontento.

"Su padre fue uno de los presidentes más corruptos del país. Esta señora no envió ayuda a Puno durante los incendios forestales; hemos tenido que esperar las lluvias. No la queremos. La rechazamos. Podrán comprar a unos cuantos, pero no al pueblo en su conjunto", aseguró Juan Carlos Vargas.

Solo llegó a la ceremonia el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien alegó que el gobierno apoyará en todo lo que Puno necesite.

El alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres, fue la única autoridad que pidió públicamente que Keiko arribara a la ciudad con el compromiso de que tendría todas las garantías de seguridad. El edil aseguró que, una vez pasadas las elecciones, lo mejor que se podía pedir al gobierno eran obras para Puno.

Si bien Keiko Fujimori no arribó a Juliaca, aún hay expectativa de que pueda hacerlo este sábado 24 de octubre durante las ceremonias protocolares de aniversario. Los dirigentes estarán a la expectativa. Podría llegar por tierra, procedente de Arequipa, donde también inauguró una obra de agua potable.

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