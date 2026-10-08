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Liberan nuevas entradas para conciertos de BTS en Perú 2026: hora y cómo comprar tickets del tour 'ARIRANG' en Estadio San Marcos

¿Aún no tienes tu entrada para ver a BTS en Lima? La productora lanzará un stock limitado de tickets para los conciertos que BANGTAN ofrecerá el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

BTS ofreció el primero de sus tres conciertos en Lima el 7 de octubre de 2026.
BTS ofreció el primero de sus tres conciertos en Lima el 7 de octubre de 2026.Foto: HYBE
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¡Atención, ARMY! La productora a cargo de los conciertos de BTS en Perú 2026 anunció que liberará nuevas entradas para los espectáculos que se desarrollarán en el Estadio San Marcos el viernes 9 y sábado 10 de octubre como parte de la gira mundial ‘ARIRANG’.

Tras el éxito descomunal de la primera fecha en Lima, que también contó con un lote de boletos liberados antes del show, los fanáticos que aún no cuenten con el suyo tendrán una nueva oportunidad para poder ver a sus idols favoritos. La fecha y hora de venta vía Ticketmaster ya ha sido confirmada.

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Nuevas entradas para conciertos de BTS en Lima 2026

Nuevas entradas para conciertos de BTS en Lima 2026. Foto: Ticketmaster

La venta iniciará este jueves 8 a las 5.00 p. m. por Ticketmaster, pero la cola será habilitada 15 minutos antes.

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