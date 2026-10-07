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¡Apoteósica! Peruana Zuliet Seminario deslumbró con su desfile en traje de baño en la preliminar del Miss Grand International 2026

La peruana Zuliet Seminario destacó en el desfile en traje de baño con un atuendo azul y blanco que resaltó su elegancia y seguridad. Su actuación la posiciona como una fuerte contendiente para avanzar a semifinales.

Este miércoles 7 de octubre, se realizó en Tailandia la preliminar del Miss Grand International 2026, donde 80 candidatas buscaron conquistar al jurado con su desempeño. Fotos: Instagram.
Este miércoles 7 de octubre, se realizó en Tailandia la preliminar del Miss Grand International 2026, donde 80 candidatas buscaron conquistar al jurado con su desempeño. Fotos: Instagram.
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Este miércoles 7 de octubre se llevó a cabo en Tailandia la gran preliminar del Miss Grand International 2026, donde las ochenta candidatas de diversas partes del mundo dieron lo mejor de sí para poder conquistar al jurado. La primera competencia de la noche fue el desfile en traje de baño. Y, según los expertos, entre las mejores estuvo la peruana Zuliet Seminario, quien también ha brillado en otras actividades.

Minutos después, todas las candidatas del Miss Grand International 2026 modelaron con sus vestidos de gala en una ceremonia que contó con la presencia de Luciana Fuster. Esta jornada fue determinante para las aspirantes, ya que su desempeño podría definir quiénes conseguirán avanzar al grupo de las 20 semifinalistas.

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Luego de ambas actividades, las participantes de los cinco continentes tendrán dos días destinados a los ensayos, el 8 y 9 de octubre, antes de afrontar la noche más importante del certamen, programado para el sábado 10 de octubre.

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Zuliet Seminario brilló en la preliminar del Miss Grand International

Con un traje de baño de color azul y blanco, Zuliet Seminario sorprendió en la preliminar del Miss Grand International 2026 no solo por su elegancia sobre el escenario, sino también por su seguridad impregnada en cada movimiento. Mientras algunas optaron por ser más showseras, la arequipeña no perdió el glamour. Puedes ver su participación en el minuto 48:22 del siguiente video.

'Ella sabe modelar, lo tiene muy bien estudiado, por eso fue la mejor hasta ahora, es una reina total', 'Excelente, todo en su sitio y su pasarela uffff', 'Qué regia es Zuliet', 'De las mejores', 'Perú arrasó, ¡vamos Perú!', 'La dio toda, vamos Perú por esa tercera corona Grand' y 'Es una diosa, fue la mejor, vamos Perú'; fueron algunos comentarios de usuarios de TikTok que vieron la pasarela de Seminario.

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¿Cuándo y dónde será la final del Miss Grand International?

La final del Miss Grand International 2026 se llevará a cabo el sábado 10 de octubre en Bangkok, ciudad que asumió la organización del certamen después de que India dejara de ser la sede. En esta edición participarán representantes de 80 países y territorios autónomos, incluida la peruana Zuliet Seminario, quienes buscarán quedarse con la corona que actualmente ostenta la filipina Emma Tiglao.

La gala final de la edición número 14 del Miss Grand International comenzará a las 7.00 p. m. en el MGI Hall, situado en el sexto piso del centro comercial Bravo BKK, en Rama 9. El evento arrancará con el tradicional baile de apertura y luego continuará con la pasarela en traje de baño, los discursos enfocados en temas de impacto social y el desfile en vestido de gala. La ceremonia cerrará con la elección y coronación de la nueva ganadora del certamen internacional.

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