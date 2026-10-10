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¡La mujer más bella del planeta! Jihan Dimack le da a África su primera corona tras ganar en el Miss Grand International 2026

El Miss Grand International 2026 culminó con el triunfo de Jihan Dimack, superando a favoritas como Miss Vietnam, Miss Guatemala y Miss Ecuador.

La modelo Jihan Dimack, representante de Tanzania, gana Miss Grand International 2026 en una gala que duró más de cuatro horas, marcando un hito para África. Foto: captura/Youtube
La modelo Jihan Dimack, representante de Tanzania, gana Miss Grand International 2026 en una gala que duró más de cuatro horas, marcando un hito para África. Foto: captura/Youtube
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En una gala que duró más de cuatro horas, la modelo Jihan Dimack, representante de Tanzania, fue elegida este sábado 10 de octubre la ganadora del Miss Grand International 2026. De esa manera, le dio a África su primera corona en toda la historia de este popular certamen de belleza y dejó atrás a grandes favoritas como Miss Vietnam, Miss Guatemala, Miss Netherlands, Miss Ecuador y Miss Perú (Zuliet Seminario), quien solo clasificó al top 25..

En segundo, tercer y cuarto y quinto lugar quedaron Shyare Andrade (Miss Ecuador), Beau Megan Goos (Miss Netherlands), Ximena Carrillo (Miss Guatemala) y Emoura Phạm (Miss Vietnam), respectivamente. Todas ellas resaltaron entre las 80 candidatas que se presentaron al Miss Grand International del 2026.

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¿Quién es Jihan Dimack, la flamante ganadora del Miss Grand International 2026?

Jihan Dimack, de 30 años y originaria de Tanzania, fue coronada Miss Grand International 2026 en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. La joven, quien desde el inicio fue una de las grandes favoritas de los missólogos, recibió la corona y se convirtió en la sucesora de la filipina Emma Tiglao, quien entregó el título al cierre de esta edición, número 14.

Cabe recordar que Jihan Dimack, quien se ha convertido en la primera mujer africana en ganar la corona del Miss Grand International, representó a su país en Miss Universe 2016, sin embargo, no logró la clasificación. De esa manera, demuestra que las segundas oportunidades sí existen, siempre y cuando no dejen de lado su preparación. En la actualidad, cuenta con más de 670 mil seguidores en Instagram.

Jihan Dimack, de 30 años y originaria de Tanzania, había representado a su país hace 10 años en el Miss Universo.

Jihan Dimack, de 30 años y originaria de Tanzania, había representado a su país hace 10 años en el Miss Universo. Foto: Instagram

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Conoce al TOP 11 del Miss Grand International

  • Miss Thailand - Patthama Jitsawat
  • Miss Venezuela - Lady Di Mosquera
  • Miss Netherlands - Beau Megan Goos
  • Miss Tanzania - Jihan Dimack
  • Miss México - Pety Juárez
  • Miss Vietnam - Emoura Phạm
  • Miss Ecuador - Shyare Andrade
  • Miss Guatemala - Ximena Carrillo
  • Miss Cuba - Alyanni Gómez
  • Miss Côte d'Ivoire - Marlène Kouassi
  • Miss Puerto Rico - Vicky Carbonell

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