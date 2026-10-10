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¿Quién ganó la final del Miss Grand International 2026 y es la sucesora de Emma Tiglao?

Las 80 candidatas del Miss Grand International 2026, incluida la peruana Zuliet Seminario, se preparan para la gran final en Bangkok, Tailandia, este sábado 10 de octubre.


La gala del Miss Grand International 2026 incluirá desfiles en traje de baño y vestido de gala, así como intervenciones con el lema "Stop the War and Violence". Foto: composición LR/Sandy Carrión
La gala del Miss Grand International 2026 incluirá desfiles en traje de baño y vestido de gala, así como intervenciones con el lema "Stop the War and Violence". Foto: composición LR/Sandy Carrión
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¡Llegó el gran día! Las 80 candidatas de diversas partes del mundo, entre ellas la peruana Zuliet Seminario, están listas para saltar al escenario del Miss Grand International 2026, cuya final se realiza este sábado 10 de octubre en Bangkok, Tailandia. La gala comenzará a las 7.00 a. m. en Perú, mientras que en Tailandia serán las 7.00 p. m., debido a la diferencia horaria de 12 horas.

La final del Miss Grand International 2026, certamen creado por el tailandés Nawat, se celebrará en el MGI Hall, ubicado en el sexto piso del centro comercial Bravo BKK, en Bangkok. Emma Tiglao, representante de Filipinas, será la encargada de coronar a su sucedora. En tanto, el público podrá seguir la ceremonia en directo a través del canal de YouTube GrandTV y la página oficial de Facebook de Miss Grand International.

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¿Cómo se elegirá a la ganadora del Miss Grand International 2026?

La gala final del Miss Grand International 2026 incluirá varias etapas de evaluación. Según el formato descrito para el certamen, habrá desfiles en traje de baño y vestido de gala, además de intervenciones relacionadas con el mensaje “Stop the War and Violence”.

Luego, las candidatas que avancen en la competencia deberán responder preguntas ante el jurado, que elegirá a la ganadora y a las finalistas. Asimismo, ya se han anunciado las favoritas tanto de Nawat como de diversos expertos en concursos de belleza.

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¿Quiénes son las favoritas de Nawat, fundador del MGI 2026?

A solo dos días de la gran final del Miss Grand International 2026, el empresario tailandés Nawat sorprendió al revelar a algunas de sus favoritas de esta edición. Durante una transmisión en vivo, el fundador de este popular certamen de belleza mencionó a las candidatas de Ecuador (Shyare Andrade), Venezuela (Lady Di Mosquera), Guatemala (Ximena Carrillo) y Perú (Zuliet Seminario) entre sus favoritas.

¿Quiénes son las favoritas de Ramiro Barrio?

Ramiro Barrio, quien es una figura influyente en el ámbito del análisis de certámenes de belleza internacionales, reveló a sus ocho favoritas del Miss Grand International 2026 en el siguiente orden: Perú, República Checa, Cuba, Venezuela, Vietnam, Guatemala, Tanzania y Ecuador (Shyare Andrade, ganadora). "Ella es la esencia de este certamen", expresó.

Sin embargo, Ramiro Barrio cree que Nawat tiene otro top para el Miss Grand International 2026: República Checa, Cuba, Vietnam, Guatemala y Tanzania (Jihan Dimack, ganadora).

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