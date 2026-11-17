Anne Hathaway da a luz a su tercer hijo a los 44 años y sorprende con promesa de desaparecer Anne Hathaway fue captada paseando en Nueva York con su recién nacido tras estrenar cinco películas este año. Antes de dar a luz, la popular anunció su retiro temporal del ojo público.

Anne Hathaway atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida personal tras convertirse en madre por tercera vez a sus 44 años. La estrella de Hollywood junto a su esposo, el productor Adam Shulman, dio la bienvenida al nuevo integrante de su familia, quien se suma a sus hijos mayores Jonathan, de 10 años, y Jack, de seis.

La llegada del bebé fue confirmada luego de que el portal TMZ difundiera imágenes exclusivas de la actriz caminando por las calles de Nueva York. En las fotografías, la famosa protagonista de 'El diablo viste a la moda' luce un atuendo casual con abrigo camel, llevando a su pequeño en un portabebés, aunque por ahora mantiene en estricta reserva la fecha exacta del parto y el sexo del menor.

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Anne Hathaway captada en Nueva York tras dar a luz a su tercer hijo. Composición LR. Instagram

¿Cómo vivió Anne Hathaway su tercer embarazo?

A diferencia de su primera gestación hace una década, etapa en la que confesó haber sufrido un agotamiento extremo, la intérprete reveló en el programa de Jimmy Fallon que este proceso la encontró en óptimas condiciones físicas. Pese a enterarse de su estado poco antes de iniciar una exigente gira de medios, la artista derrochó energía y lució su embarazo en las alfombras rojas de estrenos como 'Verity' y 'El diablo viste de Prada 2'.

Sin embargo, tras encadenar la promoción de cinco largometrajes en un mismo año, la leyenda de Disney decidió poner un freno absoluto a su agenda laboral en octubre. Fiel a su sentido del humor, prometió a finales de septiembre que iba a "desaparecer de la faz de la tierra" apenas culminaran sus compromisos, promesa que selló en Instagram con un divertido video donde se esfumaba mágicamente de su silla de maquillaje.

Anne Hathaway da a luz tras protagonizar cinco películas este 2026. Composición LR. Instagram

El regreso de Anne Hathaway rumbo a los Premios Oscar 2027 tras el éxito de 'La Odisea'

Este descanso por maternidad calza a la perfección con los tiempos de la industria cinematográfica de cara a la próxima temporada de galardones. Entre sus múltiples proyectos recientes, destaca 'La Odisea', producción dirigida por Christopher Nolan que ha recaudado casi 1.800 millones de dólares a nivel mundial y que perfila a la actriz como una de las grandes favoritas en la categoría de mejor actriz de reparto.

De esta manera, su retiro temporal del espectáculo le permitirá disfrutar de los primeros meses de su bebé antes de retornar por todo lo alto a inicios del próximo año. Con los Globos de Oro programados para el 10 de enero y los Premios Oscar para el 14 de marzo de 2027, se espera que la intérprete reaparezca en la gala de la Academia para disputar lo que podría ser la segunda estatuilla dorada de su carrera.